Autobusos porta la Paeria de Lleida al jutge per demanar una millor subvenció

La concessionària del servei de transport urbà, Autobusos de Lleida-Moventis, ha portat la Paeria als tribunals a l’estar en desacord amb l’actualització del preu per quilòmetre i la liquidació de la subvenció del servei (amb la qual es cobreix el dèficit) corresponent a diversos anys. En concret, actualment hi ha demandes actives per part de l’empresa al jutjat contenciós administratiu de Lleida relatives a aquestes qüestions dels anys 2015, 2018, 2020, 2021 i 2022, almenys. Els recursos judicials arriben després d’haver interposat també recursos de reposició a l’ajuntament, que aquest va desestimar, i quan falta poc perquè expiri l’actual concessió, el proper 31 de desembre. L’actual govern municipal la va prorrogar dos anys i l’anterior, un any i mig.

Cada any, el consistori transfereix una partida milionària a Autobusos per cobrir el dèficit d’explotació del servei (la diferència entre els seus costos i els diners que paguen els usuaris pels bitllets). El 2023, va pressupostar 7,6 milions per a aquesta finalitat, però segons la liquidació finalment en va aportar 8,09.

El dèficit s’ha incrementat de manera exponencial des de la privatització del servei d’autobusos el 2003, any en què la transferència va ser de només 2,46 milions.

El 2012 ja havia ascendit fins als 5,35 milions i a 8 el 2020, exercici en què la concessionària es va veure afectada per les restriccions per la pandèmia de covid i va demanar a la Paeria una renegociació del contracte, però aquesta el va denegar. El 2021, la transferència va ser de 8,5 milions.

Per la seua part, una portaveu municipal va confirmar la notificació del recurs interposat per Autobusos de Lleida, però va remarcar que encara no disposen del contingut de la demanda, que els serveis jurídics estudiaran per donar resposta.

Va recordar que el plec de condicions del servei de transport urbà de viatgers de Lleida estableix que l’empresa concessionària ha de presentar anualment una liquidació de costos del servei basada en el preu del quilòmetre realitzat. Va afegir que la proposta de liquidació és revisada pels tècnics municipals seguint els criteris que determina el mateix plec i també les auditories externes, i després és aprovada per la junta de govern local.

En aquest sentit, va apuntar que “en l’aplicació del plec de condicions es produeixen diferents interpretacions sobre els conceptes que formen part de la liquidació i les quantitats que l’empresa sol·licita”.