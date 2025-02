Lleida guanyarà 383 places d’FP el curs que ve i la matriculació es concentra al juliol

Taller sobre joves migrants a l’institut Caparrella- Alumnes del Programa de Formació i Inserció de l’institut Caparrella, una part d’ells d’origen nord-africà i subsaharià, van participar dimecres en el taller Ningú és il·legal al món , impartit per la fotoperiodista Mireia Comas i el jove d’origen marroquí Ayoub Iglili, que dona visibilitat a joves migrants vulnerables. - INSTITUT CAPARRELLA

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els centres de Lleida oferiran el curs que ve 383 places de Formació Professional (FP) més que l’actual, de les quals 298 a les comarques del pla de Lleida i 94 a l’Alt Pirineu i Aran. Per tipologia de cicles, 34 places seran de Programes de Formació i Inserció (PFI), 20 de grau bàsic, 150 de mitjà, 30 de superior, 50 d’especialització, 15 d’artístics i 74 d’ensenyaments esportius. A tot Catalunya, Educació augmenta en 7.583 les places d’FP, de les quals 3.097 són de grau mitjà, 1.050 de superior i 980 de bàsic. Així, l’oferta global serà de 182.227 places, sense comptar les d’ensenyaments artístics i esportius, i estan previstes 490 noves dotacions docents, 86 de personal d’orientació i 20 d’auxiliars administratius. Així mateix, Educació preveu que rebrà unes 102.300 sol·licituds, 54.200 per a graus mitjans i 48.100 per a superiors.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que “hi haurà més fons que mai amb pressupostos propis de la Generalitat” i la consellera d’Educació, Esther Niubó, va defensar que l’increment és equitatiu al territori, amb especial atenció a combatre l’abandó prematur amb gairebé un miler de noves places de grau bàsic, dirigit a alumnes de 15 a 17 anys que no tenen el títol d’ESO. La meitat d’aquestes places corresponen a un pla pilot per implantar aquests cicles en centres concertats.

Les 10 famílies professionals d’FP que mes creixen són les de sanitat (1.193 places més), administració i gestió (637), activitats físiques i esportives (543), comerç i màrqueting (509), informàtica i comunicacions (507) i hostaleria i turisme (453).

Aquest vegada, Educació concentrarà tot el procés de matriculació al juliol, a diferència de cursos anteriors en què es va prolongar fins a finals d’octubre. La matriculació es farà online i en tres tandes. L’oferta inicial es publicarà el 22 de maig i les sol·licituds s’hauran de presentar entre el 23 i el 30. Del 25 de juny al 4 de juliol es matricularan els alumnes que passen de primer a segon i els que repeteixin. El 10 de juliol es farà pública l’oferta definitiva, el llistat d’assignacions i la matrícula telemàtica serà de l’11 al 14.

Durant aquells dies, els estudiants hauran de confirmar la plaça assignada (se’ls ho recordarà 24 hores abans a través d’un missatge al mòbil) o, com a novetat, renunciar-hi. De fet, es podrà renunciar encara que s’hagi confirmat primer. Si l’alumne no la confirma ni hi renuncia, se li comunicarà l’exclusió del procés. La segona tanda d’assignacions començarà el 18 de juliol i la matrícula serà el 21 i el 22. Els estudiants podran confirmar la plaça o optar a millorar-la en la tercera assignació (del 29 al 31), comprometent-se a acceptar-la.

D’aquesta manera, Educació elimina la repesca de setembre, encara que el dia 8 d’aquell mes publicarà un mapa amb les vacants dels centres, als quals s’hauran de dirigir els estudiants que vulguin optar-hi.