Comencen les oposicions per a 1.808 places de funcionari de la Generalitat

Aquest dissabte han arrencat els exàmens per cobrir 1.808 places de funcionari de la Generalitat, amb un total de 12.300 aspirants que es presentaran a les proves entre març i abril. La jornada ha començat al matí amb els exàmens per a les 222 places del cos subaltern, on han participat 1.384 candidats, representant un 68% dels 2.039 inscrits.

A la tarda, 4.301 aspirants competiran per una de les 749 places del cos auxiliar d'administració. Segons dades oficials, la distribució territorial dels inscrits per a les proves del matí ha estat: 1.305 a Barcelona, 281 a Tarragona, 252 a Lleida i 201 a Girona. Les xifres de participació han variat segons la demarcació, a Lleida hi ha hagut un 71% d'assistencia. A la tarda, els exàmens comptaran amb 2.767 aspirants a Barcelona, 596 a Tarragona, 517 a Lleida i 421 a Girona.

La secretària de Funció Pública, Alícia Corral, ha destacat que aquesta és la segona convocatòria ordinària de l'oferta pública de 2024 i ha subratllat la importància d’aquest procés per garantir una ocupació "de qualitat i permanent", mantenint la temporalitat per sota del 8%.

Les oposicions es desenvoluparan en tres fases: la d’aquest dissabte, una nova tanda el 22 de març i la darrera el cap de setmana del 5 i 6 d’abril.