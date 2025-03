Llum verda a la concessió d’un solar per a una mesquita

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

Un altre dels punts destacats del ple d’ahir va ser la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva de les clàusules per a la concessió d’un solar municipal del polígon Camí dels Frares per construir un centre de culte, que va ser aprovat amb els vots a favor del PSC i Junts (14) i el vot en contra de la resta (13). Una concessió a la qual podran optar comunitats de qualsevol confessió i entre les interessades hi ha la musulmana, que fins fa uns anys resava al Palau de Vidre i actualment no té una seu fixa i s’ha instal·lat temporalment al pavelló 3 de la Fira.

El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes i l’edil del PSC Roberto Pino van assenyalar que amb aquesta concessió s’aconsegueix “una solució justa i necessària per vetllar pel benestar de comunitats perquè tinguin espais dignes” i van titllar l’anterior govern d’ERC i Junts de no haver solucionat aquesta problemàtica que fa anys que s’arrossega. L’edil d’ERC, Sandra Castro, va criticar que les condicions són pitjors que quan es va presentar l’expedient el 2023 i va recordar que Ibn Hazm va sol·licitar comprar una finca a Torre Salses per a un oratori i que el govern va rebutjar. Així mateix, tant Castro com l’edil del Comú Laura Bergés van criticar que s’instal·li un centre de culte al mig d’un polígon industrial.