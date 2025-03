769 lleidatans opten a una plaça de subaltern o administratiu del Govern

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un total de 769 lleidatans estaven convocats ahir al campus de Cappont de la Universitat de Lleida a les oposicions per optar a una de les 971 places del subaltern i d’auxiliar administratiu de la Generalitat a tot Catalunya. Unes proves que es van fer de forma simultània a les quatre capitals i que són la primera d’una sèrie de convocatòries que es faran entre abril i maig amb les quals es pretenen cobrir 1.808 places de funcionari del Govern, a què s’han presentat més de 12.000 aspirants.

Les proves a Lleida es van fer als edificis polivalents del campus de Cappont i van transcórrer sense incidències destacables. Al matí estaven convocades 252 persones, de les quals finalment se n’hi van presentar 178, el 71%, que optaven a una de les 222 places de subaltern. En el conjunt de Catalunya hi va haver 2.039 aspirants. A la tarda estaven convocats més del doble que al matí, 517 persones, per disputar-se una de les 749 places d’auxiliar administratiu. A tot Catalunya hi va haver 2.767 aspirants i en ambdós convocatòries els inscrits havien de fer una de coneixements i un cas pràctic, totes dos proves tipus test.

Les següents proves se celebraran el 22 de març, en la qual 2.400 persones optaran a 185 places del cos de gestió de l’administració general i 775 d’aspirants a 127 places del cos de diplomatura i educació. L’última convocatòria serà el cap de setmana del 5 d’abril, en la qual 2.800 persones es disputaran 525 places d’una vintena d’especialitats com arquitectura, arxiver, biologia o diferents enginyeries.