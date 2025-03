El local social de la Mariola ofereix menjar complet i assequible

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Creat: Actualitzat:

El local social de la Mariola acull des de fa un mes i mig un servei de menjador prestat per un projecte de restauració comunitària anomenat Blok-Cuina de Barri, impulsat per la cooperativa Recoop, que aposta per una alimentació saludable, per la cohesió social i la inclusió laboral.

Té l’objectiu d’oferir menús saludables, sostenibles i accessibles als veïns d’aquest barri per un preu assequible de 6,90 euros amb un plat únic, aigua i una peça de fruita, però nutricionalment complets utilitzant aliments de proximitat en la seua elaboració. El projecte Blok també es basa en la incorporació de perfils amb dificultats d’inserció laboral com la Tere, la cuinera titular que prepara tots els menús, amb l’ajuda de la Xènia, una estudiant en pràctiques.

Anna Maria Doladé, encarregada de la gestió del servei, i la nutricionista Laura Matías-Guiu, encarregada dels menús, es mostren satisfetes de com funciona i de la resposta positiva dels veïns, que han fet suggeriments per al local. Segons la primera, “no només és un servei de restauració, hi ha moltes més capes”, ja que també funciona com un centre de divulgació nutricional que té per objectiu fer arribar el seu missatge directament a les llars. Les seues responsables afirmen que “la idea és anar creixent i incorporant més persones” i comenten que “l’objectiu és que abans d’acabar l’any puguem contractar una altra persona de difícil inserció”.

Doladé i Matías-Guiu valoren el panorama actual de l’alimentació i l’analitzen des de dos aspectes: el cost que suposa una alimentació saludable i, d’altra banda, els hàbits alimentaris. La primera indica que “hem deixat de cuinar’’ i planteja com a solució que “igual és més fàcil trencar la barrera econòmica que no la barrera del costum” a través dels preus que ofereixen al seu restaurant.

El projecte Blok-Cuina de Barri progressa de forma positiva i de cara al futur les dos esperen posar en marxa abans que acabi l’any novetats com sessions de formació per conscienciar sobre la nutrició saludable, l’ampliació de la seua oferta de menús i oferir un servei d’entrega a domicili. També aspiren a incorporar més personal i la possibilitat d’ampliar l’espai del local per tenir més capacitat.

Recoop difon un projecte europeu d’economia circular

La cooperativa Recoop treballa per difondre la transformació del sistema alimentari i actualment lidera la comunicació de la iniciativa NEWPOWER, un innovador projecte europeu d’economia circular que té per objectiu transformar residus agrícoles i forestals en recursos sostenibles per al seu ús en indústries com l’alimentària, farmacèutica o agroecològica. Així, Recoop difon els beneficis d’aquest projecte.