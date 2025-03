La Paeria de Lleida cedeix al Govern dos solars per construir 163 habitatges socials

Vista del carrer Francesc Bordalba on hi ha un dels solars que la Paeria cedirà a la Generalitat. - SEGRE

La Paeria posarà a disposició de la Generalitat dos parcel·les de forma immediata per a la construcció de 163 pisos socials, i unes altres dos més endavant amb capacitat per a 228 més, sumant d’aquesta manera un total de 391, una vegada que el Diari Oficial de la Generalitat va publicar divendres les condicions de la primera convocatòria de reserva pública de solars per augmentar l’oferta d’habitatge protegit.

Amb aquest procediment el Govern pretén que als solars públics disponibles s’edifiquin pisos assequibles facilitant fins al 100% del finançament de les noves promocions, garantint la titularitat pública del sòl. Tots els terrenys que passin a formar part d’aquesta reserva hauran de tenir llestos els tràmits per permetre la construcció d’habitatges.

Podran ser parcel·les públiques que ja comptin amb un promotor i necessitin el finançament; altres de titularitat pública sense promotor el titular de la qual vulgui que sigui la Generalitat la que s’encarregui de tot el procés, ja sigui directament o a través de tercers; o bé promotors privats que vulguin edificar pisos socials amb ajuda o deixant en mans del Govern la gestió del seu lloguer.

Als solars dotacionals, on l’administració és titular del solar i promotora i titular de l’edificació, tots els habitatges hauran de ser de lloguer, amb un preu per sota del mercat, mentre que en el sòl residencial no dotacional s’admetrà que el lloguer pugui combinar-se amb el dret de superfície a 75 anys.

Una portaveu de la Paeria va detallar que els dos primers solars que se cediran són de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana i són a Torre Salses i als Mangraners. El primer està al número 20 del carrer Francesc Bordalba i Montardit i s’hi poden edificar 99 habitatges. El segon és al número 2 del carrer de l’Albi, en una zona on ja s’estan construint pisos socials, i té capacitat per a 64 més.

D’altra banda, els altres dos solars es posaran a disposició d’aquesta iniciativa de la Generalitat més endavant perquè no tenen la tramitació urbanística completada. Un està al costat de la futura prolongació d’Onze de Setembre abans d’arribar a la rotonda del Camí de la Mariola, a la Unitat d’Actuació (UA) 28, i pot acollir 120 habitatges. L’altre es troba a la UA 93, entre Onze de Setembre i els carrers Roda d’Isàvena i Sant Hilari, a prop de l’hospital Santa Maria, i en aquest se’n poden construir 108.

La Generalitat estipula que almenys el 25 per cent dels pisos hauran de ser per a joves. Així mateix, l’import del lloguer no podrà superar els 10,65 euros per metre quadrat als municipis de l’àmbit 1; 8,65 euros per metre quadrat als de l’àmbit 2; 7,65 euros als del 3, i 6,64 euros per metre quadrat als de l’àmbit 4.