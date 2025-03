Perdonen un deute de 600.000 euros a un veí d’Agramunt

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha perdonat un deute de 597.079,88 euros a un veí d’Agramunt la situació d’insolvència del qual es va originar pels avals firmats per obrir un negoci de la seua parella, però que va acabar tancant després del descens de clients provocat per la crisi derivada del coronavirus. D’aquesta manera, el jutge aplica al client de Bergadà Abogados la Llei de la Segona Oportunitat i, per tant, l’exonera del passiu insatisfet.

Quant als fets, es pot tenir en compte que l’home ha dedicat la major part de la seua vida laboral al sector financer per compte d’altri, concretament treballant per a una entitat bancària. Gràcies a la facilitat de crèdit a què tenia accés per ser treballador de la mateixa se li van concedir una sèrie de crèdits perquè la seua parella pogués iniciar un negoci, sent ell propietari d’un 30% de la citada mercantil. D’aquesta manera, l’empresa va obrir les seues portes el 2016.

En els inicis, l’activitat va ser pròspera i donava beneficis, però la crisi econòmica provocada pel coronavirus el 2020 va provocar un descens de clients considerable. A això, va caldre sumar-li la reducció del variable en la retribució de la seua activitat econòmica, per la qual cosa finalment es va veure incapacitat per complir les obligacions adquirides. "En aquell moment van començar tots els problemes, ja que per concedir els préstecs tot van ser facilitats, però amb la problemàtica em van deixar penjat. Mostra d’això és que amb el tancament d’oficines bancàries era molt complicat contactar i, fins i tot, el Departament de Riscos tampoc no va voler atendre’m correctament", lamenta l’home.

Tancament del negoci i pressions de bancs i empreses de recobrament

Es pot dir també que constantment es va intentar tirar endavant el negoci, però davant de la impossibilitat d’aconseguir-ho es va haver de prendre la decisió de tancar-lo, ja que també hi va haver un augment considerable de preus i interessos. I és que, no es va poder remuntar l’activitat en prou quantia per poder atendre els préstecs sol·licitats i que havien estat avalats.

Per això, "es van començar a produir embargaments que feien que si pagava hagués de deixar de menjar. Fins i tot, em van arribar a dir que em busqués la vida i demanés diners a familiars i amics per pagar i que després em preocupés de la meua salut. Per sort, tenia al corrent de pagament la hipoteca del meu habitatge habitual i algun préstec personal que prèviament havia sol·licitat, però malgrat això era impossible pagar el que devia i tampoc no em volien ajudar. No podia avançar", afegeix.

També les constants trucades de les entitats bancàries, a diferents hores del dia i les amenaces per part dels bancs i les empreses de recobrament es van produir. En aquest sentit, l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, recorda que "en més d’una ocasió hem parlat que aquesta pressió que exerceixen provoca violacions dels drets del deutor, afectant també la seua salut mental i el seu benestar emocional. Aquest és un clar exemple d’això".

Per la seua part, l’home comenta que "aquest estrès al qual em van sotmetre per la pressió i la falta d’ajuda va originar que hagués d’agafar una baixa laboral a causa dels problemes de salut ocasionats. La meua voluntat sempre ha estat pagar, però davant de la falta de facilitats per fer-ho i la impossibilitat de poder estalviar no podia complir les meues obligacions tret que deixés de menjar. Era el peix que es mossegava la cua i això em va afectar molt".

L’aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat

Però tot va començar a canviar fa poc més d’un any i mig, quan buscant una solució a la seua complexa situació li van informar que es posés en contacte amb Bergadà Abogados, ja que era un despatx especialitzat en Dret concursal i en la Llei de la Segona Oportunitat, el qual havia aconseguit que es perdonessin deutes a persones que estaven en una situació similar.

Marta Bergadà explica que "en aquella primera reunió vam veure que estàvem davant d’un cas amb certa complexitat, però tot anava a ser molt més fàcil en tractar-se d’un deutor de bona fe, raó per la qual tot l’equip de Bergadà Abogados es va posar a treballar a ple rendiment i es va iniciar el corresponent procediment."

En aquesta línia, l’home comenta que "aquella primera trobada va ser molt positiva. A més, a tota hora el tracte ha estat perfecte i la comunicació molt fluida, mantenint-me al dia de tots els passos que s’anaven fent. Mostra de tot això ha estat el resultat final, que ha estat molt positiu."

I és que, recentment el titular del Jutjat Mercantil número 1 de Lleida li perdonava al client de Bergadà Abogados un deute de 597.079,88 euros. "Casualment, el despatx va rebre la interlocutòria de l’exoneració del passiu insatisfet gràcies a l’aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat i pràcticament a l’instant vaig cridar jo per fer una consulta. En dir-m’ho em vaig quedar parat, sense saber com reaccionar, ja que era una gran sorpresa després de tants anys de sofriment. Hi havia coses que no podia controlar i això em va afectar molt a la salut mental i a l’estrès, però aquesta bona notícia ho canvia tot".