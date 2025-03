Un barri de Lleida vol més control d'aforament de les terrasses

L’associació de veïns de Cappont va demanar ahir a la Guàrdia Urbana que reforci el control dels aforaments de les terrasses de la rambla de Doctora Castells de cara a la primavera i l’estiu per evitar massificacions i sobreocupació d’espai. Una sol·licitud que la presidenta veïnal, Veni Ros, va fer a la reunió amb representants de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, ja que hi ha trams d’aquest carrer, com la zona entre el Frederic Godàs i Estudi General, “amb casos clars de sobreocupació i més taules de les permeses per l’ordenança”. Va assenyalar que han rebut diverses queixes per aquesta raó i que la Urbana va dir que farà complir la normativa municipal.

Paral·lelament, l’associació va preguntar per les persones sense llar que pernocten als Camps Elisis i entorn. “La policia ens va dir que juntament, amb els serveis socials, els informen que poden anar a equipaments municipals, però la majoria prefereixen ser allà, de manera que els fan seguiment per veure si estan bé i que l’entorn estigui net i ordenat”, va indicar Ros.

D’altra banda, l’associació veïnal es va mostrar molt satisfeta per acollir la Rua de Carnestoltes de dissabte passat, que es va celebrar a Cappont. “No hi va haver incidents, va venir molta gent i l’ambient va ser genial, per la qual cosa estem agraïts que la Paeria pensés en el nostre barri”, va afegir.