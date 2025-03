Demanen ampliar un pont del camí de Grenyana perquè els camions no poden creuar-lo

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Veïns de la partida de Fontanet de Lleida alerten que entre un i dos camions –també algun autobús– circulen gairebé cada dia pel camí de Grenyana des del polígon industrial El Segre i han de tornar marxa enrere a l’adonar-se que no poden passar pel pont del canal de Seròs, a prop de les comportes de la Mitjana, perquè és massa estret. “Fan marxa enrere més de 200 metres fins a una finca on maniobren”, explica un veí que denuncia la perillositat que suposa. També alerta dels excessos de velocitat recurrents la falta d’il·luminació a la zona. “Un camió ja va destrossar les baranes del pont al maig, i l’ajuntament les va reposar amb peces de formigó uns mesos després”, afegeix.

A l’encreuament del camí amb l’accés al polígon hi ha senyals que prohibeixen el pas als vehicles que pesen més de 5,5 tones. La Paeria va afirmar que “es preveu revisar la senyalització i, si es considera necessari, reforçar-la”.

L’associació de veïns del camí de Grenyana, per la seua part, ha sol·licitat a la Paeria ampliar el pont. La presidenta, Dolors Comes, considera que els embussos no són tan quotidians, però que constata que “alguns conductors es confonen quan van o tornen d’una empresa pròxima de prefabricats a la qual ja vam demanar que posés un cartell senyalitzant on està ubicada, i així ho va fer”.