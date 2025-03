Dicten deu sentències per violència masclista cada setmana a Lleida

Els jutjats lleidatans van dictar l’any passat més de 500 sentències fermes per delictes de violència de gènere, la qual cosa en representa 9,8 cada setmana, segons les dades del ministeri de Justícia. D’aquestes, deu eren sobre víctimes menors d’edat. La xifra va registrar un descens del 8,6% respecte al 2023. En total, es van imposar 2.587 mesures i penes, de les quals 259 va suposar penes de presó, amb un augment del 3,2% en un any. Com a mesures cautelars, es van dictar 38 penes de presó preventiva. Per tipus d’òrgan, la meitat de les sentències fermes van ser al Jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida, l’únic exclusiu a la província (vegeu el desglossament). La resta, es van registrar als jutjats penals (24,7%), de primera instància o instrucció, l’Audiència i al Jutjat de Menors. Aquest últim, amb quatre sentències contra autors de delictes de maltractament masclista. I, per partits judicials, vuit de cada deu sentències fermes es van registrar al de Lleida. El 2025, només fins al 28 de febrer, ja havien dictat 84 sentències fermes a la província, quatre de víctimes menors.

Per una altra banda, 136 jutges especialitzats en violència sobre la dona, inclosa la de Lleida, firmen un manifest en el qual critiquen la falta de mitjans humans i materials per atendre adequadament la violència masclista. Un problema que, segons denuncien, s’agreujarà a partir del 3 d’octubre que ve, quan assumeixin noves competències sobre tots els delictes sexuals i masclistes contra les dones. El document assegura que la nova llei d’eficiència judicial no preveu incrementar els recursos actuals i que, segons càlculs de Justícia, suposarà un augment de la càrrega d’almenys el 20 per cent. Al text, assenyalen que “es produirà un significatiu pas enrere en la lluita contra la violència de gènere, que pot generar espais de desprotecció i risc per a les dones víctimes de l’esmentada violència i els seus fills i filles”. Així mateix, afegeixen que hi ha estudis que demostren que els jutjats més congestionats “són els més proclius a rebutjar les peticions per aquesta sobrecàrrega que pateixen”. Així, els jutges conclouen que “quan tot és important i urgent, res no és preferent”.

Només un jutjat exclusiu en violència sobre la dona a Lleida

A les comarques lleidatanes, només hi ha un jutjat exclusiu que reculli els delictes contra la dona, al Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Lleida. La resta de sis partits judicials han de compatibilitzar un jutjat especialitzat amb altres qüestions, ja que els delictes de violència masclista es resolen als jutjats d’instrucció. Només a Barcelona hi ha un servei de guàrdia de violència masclista. A la resta de jutjats exclusius tenen un horari normal i als mixtos han de compatibilitzar els casos que arriben amb el treball de la resta de delictes. En el conjunt de l’Estat, hi ha 121 jutjats exclusius de violència sobre la dona, 314 partits judicials amb jutjats compatibles en Violència sobre la Dona. Segons les dades aportades ahir pels jutges, el 64,3 per cent de les dones tenen accés a jutjats exclusius. A Catalunya, hi ha un total de dinou jutjats exclusius.