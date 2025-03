Més de la meitat dels lleidatans compren tèxtil i calçat fora del seu barri

Un estudi recent encarregat per la Paeria de Lleida ha revelat els hàbits de compra dels lleidatans, mostrant que el 52,5% adquireix articles tèxtils, calçat i complements en altres barris de la ciutat, mentre que només un 12% ho fa al seu propi barri. La compra fora de Lleida representa un 19,5% i les adquisicions en línia un 15%. Només l'1% dels enquestats afirma no comprar aquests tipus de productes.

El mateix informe constata que els residents a Lleida compren el 98,5% dels productes d'alimentació i begudes a la capital (un 77% al seu barri i un 21,5% en altres zones), amb només un 1% de compres en línia. Per als residents de l'àrea d'influència (fins a 45 minuts de distància), un 59% adquireix aquests productes al seu municipi, un 25,5% a Lleida, un 14% en altres municipis i un 1% de forma telemàtica.

Compres fora de la ciutat

Els articles que els lleidatans més compren fora de la ciutat són mobles, decoració i electrodomèstics (27%), seguits per roba, calçat i complements (19,5%), joieria (13,5%), tecnologia i informàtica (13%) i articles d'esport i oci (13%). L'estudi també detalla que el 82% dels residents a Lleida compra almenys un cop l'any a Barcelona, un 53% a Andorra, un 49,5% a Saragossa, un 48,5% a Tarragona i un 21% a Reus.

Evolució dels hàbits de compra

En aquestes localitats, la majoria de productes que adquireixen són de tèxtil i calçat (85,5%), percentatge que ha augmentat respecte al 82,2% de 2016. També s'ha incrementat notablement la compra d'articles d'esport i oci (del 24,8% al 45,5%), mobles i objectes de decoració (del 21,5% al 30%) i tecnologia i informàtica (del 12,6% al 30%).

Motius per comprar fora de Lleida

El principal motiu que citen els lleidatans per sortir a comprar fora de la ciutat és la major oferta (un 64%, davant el 47,4% de 2016) i els formats comercials que no existeixen a la capital (ha pujat del 25,2% al 48%). En la valoració comercial de la ciutat, atorguen la millor puntuació al tracte personal i l'amabilitat (3,37 sobre 5), seguit pel nivell de preus i les formes de pagament (3,08). L'accessibilitat i l'oferta comercial en conjunt són els aspectes pitjor valorats, amb un 2,60 i 2,81 respectivament.

Recomanacions de millora

L'estudi conclou amb diverses recomanacions per millorar el comerç local, com ara incrementar l'oferta comercial en quantitat i qualitat, apostant per formats no presents actualment a la ciutat. També proposa oferir més aparcaments gratuïts, ben senyalitzats i connectats amb les zones comercials, i millorar els accessos per als no residents. A més, advoca per potenciar la digitalització dels comerços i invertir en l'impuls de la marca Lleida, en la qual observa "un cert descens en la seva salut".