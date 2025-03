Neteja, seguretat i aparcament, el més mal valorat pel lleidatans

La neteja, la seguretat i l'aparcament són els aspectes que generen més insatisfacció entre els veïns de Lleida, segons revela un recent estudi encarregat per la Paeria .

Pel que fa a la seua valoració sobre la ciutat, en una escala de l’1 (molt insatisfactori) al 5 (molt satisfactori, els que es mouen a peu donen la millor nota a la senyalització, amb un 3,43 (l’estudi la qualifica com regular), i a l’accessibilitat (3,34). Els aspectes més mal valorats són la neteja i el manteniment (2,28, davant del 2016 era de 2,67) i la seguretat (2,35, mentre que fa vuit anys ni tan sols hi apareixia). La il·luminació és puntuada amb un 2,57 i les zones verdes i de lleure, amb un 2,78.

Per la seua part, els que van en vehicles també atorguen la millor puntuació a la senyalització (3,27) i a la facilitat de circular pel municipi (2,91), encara que en tots dos casos ha empitjorat respecte al 2016, quan era de 3,40 i 3,20, respectivament. I la més baixa, un 1,89, la concedeixen als aparcaments gratuïts.A nivell general, els residents donen la puntuació més gran als bars i restaurants, un 3,55, que és l’única que assoleix el nivell satisfactori. El segueixen de prop els esdeveniments esportius (3,02), el turisme, fires i monuments (2,98) i el lleure en general (2,78). L’oferta cultural i els museus són el més mal valorat, amb un 2,66, i baixen respecte al 2,98 del 2016.Les puntuacions sobre Lleida dels no residents són similars, malgrat que una mica millors que les dels veïns.

Hàbits de compra dels lleidatans

L'estudi també analitza els patrons de consum i mobilitat dels residents. El 98,5% dels lleidatans compra productes d'alimentació i begudes a la pròpia ciutat, majoritàriament al seu barri (77%). En canvi, per a altres productes com mobles, decoració, roba o tecnologia, un percentatge significatiu opta per desplaçar-se a altres municipis. Concretament, el 82% dels residents a Lleida visita Barcelona per comprar almenys un cop l'any, un 53% es desplaça a Andorra i un 49,5% a Saragossa.

Aquestes dades mostren un increment en la tendència a sortir de la ciutat per adquirir certs productes. El principal motiu que citen els enquestats és una oferta més elevada (64% davant del 47,4% del 2016) i l'existència de formats comercials que no es troben a la capital del Segrià (48% enfront del 25,2% anterior).

Deteriorament de la valoració comercial

La percepció sobre l'oferta comercial de Lleida ha experimentat una notable davallada. Si bé el tracte personal i l'amabilitat reben una puntuació de 3,37 sobre 5, l'accessibilitat només obté un 2,60 i l'oferta comercial en conjunt un 2,81, molt per sota del 3,54 que va rebre el 2016.

Davant aquesta situació, l'informe recomana incrementar l'oferta comercial tant en quantitat com en qualitat, apostar per nous formats comercials i millorar els aparcaments gratuïts, assegurant una bona senyalització i connexió amb les zones comercials. També suggereix potenciar la digitalització dels comerços i invertir en la marca Lleida, que segons l'estudi mostra "un cert descens en la seva salut".