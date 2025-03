Un 70% d’alumnes de doctorat de la UdL, d’altres universitats

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) compta actualment amb 812 estudiants matriculats en els quinze programes de doctorat que ofereix. Del total de doctorands, un 70% provenen d’universitats de la resta de Catalunya i de l’Estat i un 20% són estrangers, de fins a 53 països diferents. La directora de l’Escola de Doctorat, Maria Àngels Balsells, va destacar la capacitat d’atracció d’investigadors de la UdL i es va mostrar partidària que els contractes de tots els doctorands siguin de quatre anys, tal com reclamen. La UdL va aprovar l’any passat ampliar els contractes a un quart any, però només per als que estaven al tercer, no per als del segon i el primer.

Precisament per millorar les competències i habilitats dels futurs doctorats, la UdL ofereix cada any una jornada de formació, que es va celebrar ahir en el Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del campus de Cappont, amb 189 assistents. Hi va haver tallers i conferències sobre com fer una presentació oral en un congrés o un pla de gestió de dades perquè siguin d’accés obert a la societat, entre altres qüestions. Una de les novetats va ser un taller sobre conceptes claus i aplicacions de la intel·ligència artificial en la investigació.

Balsells va indicar que aquesta jornada també pretén ser un punt de trobada perquè els doctorands de la UdL es coneguin. Per la seua part, el rector, Jaume Puy, va apuntar que “la formació de talent serà clau per no quedar-nos enrere i per mantenir la independència i la llibertat”.

Balsells ja prepara la seua candidatura a rectora

Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia i actual directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, va confirmar ahir la seua intenció de presentar candidatura per ser la primera rectora de la UdL, tal com va avançar aquest diari.

Va indicar que ha començat contactes per configurar el seu equip, que vol que estigui format per persones “de tots els campus per tenir totes les visions”. “En tinc ganes. Crec que hem de ser ambiciosos, que el projecte pot ser molt bonic i que venen sis anys difícils, però pot estar molt bé liderar un projecte de canvi”, va assegurar ahir durant la jornada de formació de futurs doctors.

Balsells va assenyalar que vol “aprofitar el canvi dels estatuts per repensar com ens organitzem millor. Hem estat trenta anys amb uns estatuts que ens han permès funcionar de determinada manera i ara la societat ha canviat molt, la docència i la investigació també”. “Tot s’alinea per iniciar una etapa nova”, va subratllar, i va restar transcendència al fet de poder ser la primera dona al capdavant de la UdL. “Em fa il·lusió. Però ja vaig ser el primer catedràtic de la facultat d’Educació, ja que fins llavors només hi havia tres catedràtics, i també la primera degana”, va detallar.