Accepten condemnes d’1,5 anys per tràfic de drogues

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce a tres homes que van reconèixer que traficaven amb cocaïna i marihuana i que van ser detinguts per la Guàrdia Urbana el setembre del 2022. Van acceptar sengles penes d’un any i mig de presó i multes de 3.000 euros en un judici per conformitat arran de l’acord entre la Fiscalia, que inicialment sol·licitava tres anys i mig, i les defenses. Se’ls van aplicar les circumstàncies atenuants de dilacions indegudes i confessió.

Van ser arrestats el 3 de setembre de l’any 2022 quan, en el marc d’un patrullatge preventiu, la Guàrdia Urbana va observar que un cotxe feia un canvi de sentit per evitar un control. Els agents el van interceptar a passeig de Ronda i van detectar una forta olor de marihuana. Hi viatjaven tres homes.

Els agents els hi van trobar 36 grams de cocaïna i 74 grams de marihuana, valorada en uns 3.000 euros en el mercat il·lícit. També portaven 650 euros en efectiu.

Els agents van trobar una bosseta de cocaïna amagada a la zona dels genitals del copilot i a la guantera. La marihuana era a la ronyonera del conductor i en un paquet de tabac del tercer ocupant.

Detingut a la Bordeta per vendre estupefaents

� Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un veí de la Bordeta de 46 anys que suposadament es dedicava a la venda de substàncies estupefaents a petits consumidors al barri. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.La detenció és el resultat d’una investigació, iniciada al febrer. Agents de la Unitat d’Investigació de Lleida van fer diverses vigilàncies als voltants del domicili, al carrer Àger. Finalment, dilluns a la tarda es va posar en marxa un operatiu i, després de veure com el sospitós feia una venda de cocaïna i marihuana, el van detenir. El van escorcollar i, amagats a la cartera, li van trobar 24 embolcalls de cocaïna preparats per a una venda imminent i 150 euros en efectiu.