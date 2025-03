Arxivada la denúncia d’ERC per un contracte sense concurs

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha arxivat la denúncia que ERC va presentar contra la Paeria per presumptes irregularitats en l’adjudicació del contracte de revisió i actualització del pla estratègic de l’esport. Al ple del setembre del 2024, el regidor republicà Xavier Estrada va denunciar que la regidoria d’Esports havia adjudicat de forma directa aquest contracte de 15.000 euros a un regidor del PSC d’Alcarràs.

L’organisme descarta el conflicte d’interessos tenint en compte l’article 64 de la llei de Contractes del Sector Públic i afegeix que la proposta d’adjudicació té l’origen en una decisió presa per un comitè tècnic d’experts de l’àmbit esportiu. Considera que es compleix la llei pel que fa a l’import màxim del valor estimat del contracte i a la limitació temporal.

També apunta que el coneixement, currículum i experiència professional és un criteri vàlid per acreditar la idoneïtat per executar el servei contractat. No obstant, adverteix la Paeria que “l’adjudicació directa és un procediment que trenca amb el principi de lliure concurrència” i apunta que “crida l’atenció” que altres plans estratègics hagin estat licitats amb publicitat i aquest no. L’edil d’Esports, Jackson Quiñónez, exigeix a Estrada una rectificació pública. En canvi, Jordina Freixanet, líder d’ERC, va dir que aquesta advertència avala que no es va fer bé.