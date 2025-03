La ZBE de Lleida, activa des del gener, segueix sense tenir les càmeres instal·lades

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) va entrar en vigor l’1 de gener passat al Barri Antic de Lleida, però tres mesos després encara no estan instal·lades les càmeres lectores de matrícules per controlar els accessos ni s’han fet proves per analitzar-ne el funcionament ni el programa informàtic. Així ho van informar fonts municipals, que van detallar que encara falta col·locar les càmeres i que vigilaran els encreuaments dels carrers del Bisbe amb rambla d’Aragó; Sant Martí amb Prat de la Riba; i Sant Ruf amb Príncep de Viana. Les ha de facilitar la Generalitat i la Paeria les espera des del gener, però davant d’aquesta demora ha decidit que posarà càmeres pròpies fins que arribin les noves a l’abril.

Precisament, per aquesta raó la Paeria tampoc no ha pogut fer proves del sistema informàtic que controlarà les càmeres i els accessos a la ZBE, ja que també l’ha de proporcionar la Generalitat. Una vegada ho tingui, “s’iniciaran les proves i s’enviaran avisos informatius a la ciutadania”, van assenyalar.

En canvi, la Paeria sí que té instal·lades les càmeres i els lectors que hauran de controlar els accessos de la ZBE quan s’ampliï fins a Ronda, plaça Europa i avinguda del Segre el 2028 i fins a Cappont el 2030. Ja es troben en encreuaments com per exemple el d’avinguda Madrid amb plaça Espanya; Lluís Companys amb avinguda de Catalunya; plaça Europa amb Alcalde Porqueres; avinguda del Segre amb carrer del Nord; i avinguda de les Garrigues amb Alacant. No obstant, cal destacar que es van instal·lar fa anys gràcies a una ajuda dels fons europeus Next Generation.