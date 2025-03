Funcionaris de presons exigeixen mantenir el veto que presos assassins treballin en cuines

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Funcionaris de presons rebutgen frontalment la proposta de la Sindicatura de Greuges de revocar el veto que impedeix als reclusos perillosos de treballar en llocs com les cuines de les presons. El sindicat CSIF va criticar ahir que el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT) consideri “excessiva” la restricció ordenada arran de l’assassinat d’una cuinera del centre de Mas d’Enric, a Tarragona, del quak dimecres vinent farà un any.

En el seu informe anual, el MCPT, dirigit per la síndica de greuges, Eshter Giménez-Salinas, demanava que es revisés en profunditat aquesta mesura. En aquest sentit el CSIF considera que és “l’única decisió coherent que ha pres el conseller Espadaler en aquests mesos”.

El MCPT criticava la mesura per dos motius: per ampliar notablement els llocs de treball considerats “d’especial risc per a la seguretat”, i per establir nous requisits per accedir-hi que no tenen base legal, com el de no haver estat condemnat per delictes violents amb resultat de mort o lesions greus. El MCPT va afirmar que és conscient que la seguretat del personal de les presons és un element fonamental, però defensa que per garantir-la no s’ha de restringir l’accés dels interns al treball, sinó ampliar les mesures de control, com la instal·lació de càmeres de videovigilància i arcs metàl·lics o els escorcolls freqüents. Per a CSIF, la proposta de Salinas és “una autèntica vergonya” i demostra que la sindicatura “practica el bonisme amb la seguretat, preocupant-se només pels drets dels presos i oblidant-se completament dels funcionaris penitenciaris”.

El mes de gener passat, la conselleria va ratificar el veto. Val a recordar que, després del canvi de Govern, la conselleria va aprovar el setembre de l’any passat una circular prohibint-ho. Ho va fer després que SEGRE destapés que el Centre Penitenciari Ponent havia destinat de nou a la cuina un reclús condemnat per assassinat. Són considerats d’especial risc per a la seguretat cuines, fusteries o altres espais que impliquin l’ús d’eines específiques.