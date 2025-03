Aprenent a ser solidari

Daniel Cruz, Mar Pérez, Tania Hinchado, Guillem Martínez, Adrià Zaragoza, Maria Gràcia, Claudia Valero, David Segura i Carla Farré són estudiants del col·legi Episcopal que recentment han fet el que, amb tota probabilitat, ha estat fins ara el viatge de les seues vides. El 4 de març passat van tornar a Lleida després de completar un voluntariat de dos setmanes al llogaret de Kuwonku, en una de les regions més remotes de Gàmbia, on van entregar 275 quilos de medicaments, van programar activitats per als nens d’aquesta població i van ajudar a reformar la biblioteca. Una iniciativa que impulsen des de fa anys les professores de l’Episcopal Anna Casquero i Alba Palou a través de l’ONG Kuwonka i amb què inculquen valors com la cooperació i la solidaritat entre els alumnes, a més de conèixer altres cultures i estils de vida. Casquero va dir que tot el centre s’ha involucrat amb aquest voluntariat dissenyant les activitats, preparant la reforma de la biblioteca i escrivint cartes per als nens de Kuwonka. “Aquest any hem hagut de fer una preselecció, perquè s’havien presentat divuit alumnes però només podien anar-hi nou”, va dir la docent. Els voluntaris han hagut d’aprendre el mandinka, la llengua local, en sessions durant els caps de setmana i han viatjat sense mòbils. “Ha estat una desconnexió total”, van reconèixer els joves.