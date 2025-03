Aspirants a bombers reclamen cobrar el salari mínim i no 861 euros

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els 300 aspirants a entrar a formar part dels Bombers de la Generalitat, entre els quals hi ha diversos lleidatans, han convocat per dijous una concentració davant de la seu central del cos, a Bellaterra, coincidint amb la reunió de la Comissió de Seguiment dels Acords entre la Direcció General de Protecció, Extinció d’Incendis i Salvament i els sindicats, per reclamar poder cobrar el salari mínim interprofessional (SMI) durant els vuit mesos que dura la formació que iniciaran al maig. Consideren que la retribució actual és “totalment insuficient” quan el que se’ls demana és una “dedicació absoluta”.

Actualment, la retribució dels aspirants que assisteixen a la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès és de 861,41 euros bruts mensuals. Això són 300 euros per sota del salari mínim interprofessional, que està fixat en 1.184 euros al mes, i suposa una pèrdua de 2.500 euros en els vuit mesos de formació.

Els aspirants afirmen que hi ha un acord entre la conselleria d’Interior i els sindicats que estableix el compromís d’adaptar la normativa perquè, en un màxim de dos anys, l’alumnat del curs bàsic selectiu percebi el salari mínim interprofessional (SMI).

“Tanmateix, la pròrroga dels pressupostos del 2024, derivada de la falta de consens entre partits, ha bloquejat la partida pressupostària necessària per a aquesta millora salarial”, asseguren. Recorden que, segons l’última promoció, la mitjana d’edat dels aspirants superava els 30 anys i molts d’ells tenien càrregues familiars i financeres.

A més, un quaranta per cent dels opositors procedeixen de fora de la província de Barcelona, cosa que comporta despeses addicionals en desplaçaments i allotjament.