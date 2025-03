El director de Recursos Humans d'una empresa: "El que publiqueu a xarxes ho veuen els que contracten"

La taula redona d’aquest dilluns a l’Escola del Treball de Lleida va ser un avís per a navegants sobre l’ús de les xarxes socials per als joves que busquen feina. “Us recordo a tots que la gent que fa les entrevistes de treball i de recursos humans veuen el que feu a les xarxes socials”, va advertir Ismael Bertran, de Plusfresc, que va remarcar que portals com X, Instagram o Facebook “són una motxilla que vesteixen la vostra imatge, la vostra marca, per la qual cosa s’ha d’anar molt amb compte amb el que es publica o es diu per allà”. En aquest sentit, Bertran va afegir que “jo he descartat candidats perquè he vist les seues xarxes socials i he considerat que no encaixaven amb el que buscava la meua empresa”.

En relació amb si l’oferta formativa dels centres educatius coincideix amb les necessitats de les empreses, tots coincideixen que s’ha millorat molt en els últims anys i cada vegada més s’alinea l’oferta amb la demanda. “Abans l’empresa anava d’una banda i l’educació per una altra, però ara els centres ens pregunten cada vegada més què volem”, va dir Català, una opinió que també comparteix Maurici. Tanmateix, Bertran ho subscriu a mitges, ja que “hi ha necessitats específiques que no s’estan cobrint, encara que és cert que s’ha millorat molt aquests últims anys, encara queda molt camí”.

“És més important tenir bona actitud que un bon currículum”

Tenir una bona actitud i predisposició per treballar obre més portes que tenir un currículum acadèmic excel·lent. Aquest és un dels missatges que van llançar els directors de Recursos Humans d’Actel, Plusfresc i Grup Pons a alumnes de l’Escola del Treball en una taula redona que formava part de les activitats de la 12a Setmana de l’Emprenedoria.

Una sessió en la qual van assistir més de 60 alumnes que van rebre consells de cara al seu futur laboral i com preparar-se per a una entrevista de treball o afrontar una nova ocupació. Tots coincidien en el missatge que va llançar Alba Maurici, responsable de Recursos Humans del Grup Pons. “Hi ha gent que té un currículum de 10 però després no vol fer res, és més important tenir una bona actitud que un bon currículum, les ganes de treballar és el que més valorem”.

Una opinió que van compartir els seus homòlegs de Plusfresc i Actel, Ismael Bertran i Núria Català, respectivament, que van indicar que és imporante conèixer els punts forts i febles de cada un a nivell laboral i que moltes vegades “hem de mirar que la persona encaixi allà on va, a més de tenir en compte la seua formació i actitud”. En relació amb si els joves tenen bona predisposició per treballar, Bertran va assenyalar que “els horaris del comerç no els acaben de quadrar amb la seua idea de conciliació i és més fàcil contractar algú amb més experiència en aquest sentit”. Maurici va afegir que “tenim dificultats per trobar joves que s’adaptin als nostres horaris i condicions, però hi ha de tot”.