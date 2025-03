L'empresa que subministra cossos humans per a fer pràctiques: “l’entrenament quirúrgic és fonamental”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’empresa Scientific Anatomy Center s’encarrega de subministrar els torsos humans fets servir en els cursos de cirurgia de raquis. El gerent, Manuel Rubio, va explicar que les seues instal·lacions a València disposen d’“autorització per Sanitat per tenir donants de cossos a la ciència, que portem dels Estats Units”.

“A Arizona i Califòrnia hi ha fundacions de bancs de teixits que tenen donants en vida, no són homeless. Quan moren, els recullen i els distribueixen en funció de les necessitats”, va assenyalar, i va recalcar que “treballem per a la cura del pacient i l’entrenament quirúrgic és fonamental”. “La corba de l’aprenentatge amb cadàvers es veu millorada i poden sobrepassar límits que no farien amb una persona viva”, va apuntar.

Després d’utilitzar-los, són incinerats i l’empresa reporta un certificat als Estats Units. “L’últim regal que algú pot fer a la societat és donar el seu cos a la ciència i intentem respectar-ho al màxim”, va indicar. Va detallar que aporten “peces anatòmiques” per a 80 cursos a l’any a Espanya i alguns a Portugal i França.