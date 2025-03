Tres ferits crítics per un incendi intencionat en una casa okupada a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Quatre homes van resultar ferits aquest dilluns a la nit a Lleida en un incendi, amb tota probabilitat intencionat, en una casa okupada ubicada entre els carrers Maria Montessori i Albarés, a la zona de Copa d’Or (entre Cappont i la Bordeta). Dilluns a la nit, tres estaven en estat crític, dos d’ells a l’Arnau de Vilanova i un altre de traslladat a l’hospital Moisès Broggi, i un de menys greu, per inhalació de fum. Els Bombers van rebre l’avís a les 20.45 hores d’un incendi en un edifici antic de planta baixa i un pis i van activar cinc dotacions terrestres i un helicòpter medicalitzat. També hi van acudir efectius de la Guàrdia Urbana. Un dels ferits va poder sortir pel seu propi peu i mossos i urbans van rescatar els altres tres homes, que estaven inconscients a l’interior de l’edifici.

Quan els efectius van arribar a l’edifici, el foc estava totalment desenvolupat, però cap a les 21.15 ja el van donar per extingit. Llavors van iniciar les tasques de ventilació de l’immoble i el van revisar amb una càmera tèrmica per comprovar que no quedés ningú dins. La tinenta d’alcalde de seguretat de la Paeria, Cristina Morón, es va desplaçar fins al lloc del succés, va afirmar que la investigació sobre el sinistre la portaran a terme els Mossos d’Esquadra i va confirmar que possiblement es tracta d’un incendi intencionat.

Segons ha pogut saber aquest diari, es va produir arran d’una discussió entre els okupes i una persona que va anar a la casa per reclamar-la, que hauria calat foc a la planta baixa i se n’hauria anat, deixant els quatre ocupants a l’interior de l’edifici. La casa serà precintada, es declararà en ruïna tècnica i serà enderrocada.