Els educadors socials denuncien que l’exposició a situacions de risc és una realitat “quotidiana”

Vídeo de la concentració a Lleida / Jordi Echevarria

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) lamenta “profundament” la mort d’una companya diumenge passat a Badajoz, a Extremadura. L’organisme assenyala que el fet “colpeja de ple” la professió i la societat sencera. Així ho recull un comunicat en el qual afirmen que l’assassinat és “un nou senyal d’un sistema que ha fallat”. Segons diuen l’exposició a situacions de risc és una realitat “quotidiana” per a multitud de professionals del sector. Les agressions i amenaces, apunten, no són fets aïllats i, malgrat això, els protocols de protecció són “insuficients o ineficaços”. Per aquest motiu, demanen actuar ja per evitar que es repeteixin tragèdies com aquesta.

“Cada minut que passa sense posar remei a les condicions d’alta complexitat a què ens exposem els i les professionals és un minut menys per evitar que ens tornem a trobar davant de tragèdies similars”, recull el comunicat.

En aquest, es queixen de les condicions laborals precàries i la inestabilitat contractual al sector així com la sobrecàrrega de treball i la manca de recursos. Tot plegat, indiquen, fa que hagin d’afrontar situacions complexes sense el suport necessari. “És urgent que les administracions assumeixin la seva responsabilitat i garanteixin equips suficients, formació i mitjans adequats per desenvolupar la nostra tasca amb seguretat”, reclamen.

“El sector social, i en especial l'educació social, es mantenen invisibilitzats i poc reconeguts”, indiquen. Així, veuen “imprescindible” un compromís “ferm” per dotar la professió d’un marc legal i laboral que garanteixi la seva seguretat i dignitat professional. En el comunicat, ploren la pèrdua de la companya de Badajoz i expressen també el més sincer condol a la seva família, amistats i entorn proper, i traslladen el seu suport i afecte al conjunt de professionals de la intervenció social d’Extremadura i d’arreu de l’Estat.

Concentració a Lleida

Professionals del sector s'han concentrat a la plaça Paeria de Lleida per homenatjar l'educadora social assassinada a Badajoz (vegeu el vídeo) i demanar més seguretat per a aquests professionals. Al matí també hi ha hagut una protesta a la Universitat de Lleida, amb unes 150 persones entre professorat, personal no docent i alumnat de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social.