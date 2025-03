L’Aula Municipal de Teatre de Lleida presenta un dèficit econòmic que n’afecta la viabilitat

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

L’associació cultural que gestiona l’Aula Municipal de Teatre des del 2021 alerta que pateix un “desequilibri econòmic gran” que dificulta el manteniment del servei, per la qual cosa “necessitem que el nostre pressupost s’incrementi o treure’ns algunes càrregues que no tenen sentit”, afirmen fonts de la direcció, que expliquen que mantenen converses amb la Paeria per millorar les condicions de la licitació que regirà la nova concessió a partir del setembre vinent. “Ens sentim escoltats, però necessitem millorar tot el que no ha funcionat”, asseguren.

L’anterior govern municipal va adjudicar la concessió del servei a l’associació cultural Aula de Teatre de Lleida el setembre del 2021 per dos cursos acadèmics. El contracte es va prorrogar per dos cursos més, el màxim, i arribarà a la seua fi el pròxim 31 d’agost. Compta amb un pressupost base de 583.546 euros anuals, dels quals la Paeria n’aporta 273.859 i la resta procedeix de les matrícules amb les tarifes municipals (172.439 euros) i d’altres ingressos externs com les extraescolars (137.248 euros).

El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va explicar que “estem treballant en una nova concessió que contempla les adequacions i actualitzacions necessàries per al bon funcionament del servei”. El consistori preveu licitar-la aquest estiu perquè entri en funcionament al setembre. En tot cas, Blanco va assegurar que “si no es presentés ningú al concurs, l’actual adjudicatària tindria la responsabilitat d’allargar el contracte, per la qual cosa el centre no es tancarà de cap manera”.

L’Aula de Teatre compta amb uns 400 alumnes a l’Aula i uns altres 400 a les extraescolars de totes les edats, encara que la majoria són nens i joves. La seua plantilla està formada per uns 40 professors. El centre ofereix nombrosos cursos no reglats i un cicle d’FP de grau superior en Tècniques d’Actuació Teatral, amb una vintena d’alumnes inscrits.