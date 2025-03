El nombre de fraus elèctrics a Lleida es duplica en un any i els de l’aigua augmenten un 6%

El nombre de fraus en el subministrament elèctric a Lleida l’any passat es va duplicar respecte al 2023, passant dels 282 als 571, segons dades de la companyia Endesa. Un increment que, malgrat que en xifres totals és molt elevat, no ho és tant en la quantitat d’energia defraudada, ja que el nombre de quilowatts per hora no declarat només ha augmentat en un 14%, passant dels 13.330.142 de fa dos anys als 15.199.897 del 2024. D’altra banda, els casos de frau en el consum d’aigua de Lleida ciutat es van incrementar un 6% el passat exercici, ja que n’hi va haver un total de 225, tretze més que el 2023, d’acord amb les últimes dades de la concessionària del servei, Aigües de Lleida.

Segons van informar fonts d’Endesa, gairebé la meitat de l’energia defraudada a Lleida l’any passat (47,8%) obeeix a connexions il·legals per als cultius de marihuana, tal com va informar aquest diari. Un percentatge que s’ha reduït en gairebé 15 punts respecte el 2023, quan representava el 62% del total. Respecte a la resta, van assenyalar que la gran majoria de fraus es registren al pla de Lleida i que no hi ha un perfil de defraudador tipus, ja que hi ha “des de particulars fins a empreses i negocis de tots els àmbits que sorprendrien més d’un”. De fet, les mateixes fonts van posar com a exemple que fa uns anys van detectar que una cadena d’hotels de Girona tenia cinc dels seus edificis connectats de forma il·legal a la xarxa. Van assenyalar que hi ha casos d’okupes o vulnerables, però també d’empreses o negocis dels quals a priori ningú no diria que poguessin recórrer a aquestes pràctiques.

En relació amb els fraus en el consum d’aigua, amb prou feines han augmentat del 2023 al 2024. L’últim informe anual facilitat per Aigües de Lleida al govern municipal i els grups de l’oposició a la comissió de seguiment del servei constata que estan molt repartits per tota la ciutat, ja que detalla les ubicacions de tots els detectats el 2023 per carrers. En total l’empresa concessionària va localitzar unes vuitanta manipulacions dels comptadors, i és el Centre Històric on més n’hi va haver amb 10. El segueixen les partides de l’Horta, Cappont i Llívia amb 9; la Bordeta amb 8 i després figuren el Clot i Pardinyes amb 6 cada un. Val a destacar que a la Mariola i el Turó de Gardeny només se’n van detectar 4, un més que els que es van registrar a Ciutat Jardí-Vila Montcada, amb 3.

Els talls de l’aigua per impagament cauen a la meitat

Fraus i comptadors manipulats a part, el número de talls en el subministrament de l’aigua per impagaments a les factures s’ha reduït a la meitat en un any, passant dels 537 que hi va haver el 2023 als 359 de l’any passat. La gran majoria dels del passat exercici eren de consum domèstic, amb 268, un 60% menys que fa dos anys, quan n’hi va haver 431. La resta eren d’activitats industrials, que també baixen lleugerament des dels 106 als 91.