La preinscripció escolar 2025-2026 comença aquest dimecres per a infantil i primària

La preinscripció escolar per al curs acadèmic 2025-2026 a Catalunya arrenca aquest dimecres a les 9.00 hores per als alumnes del segon cicle d'educació infantil i primària. Les famílies disposaran fins al proper 26 de març per formalitzar aquest tràmit, que continuarà sent completament telemàtic. Pel que fa als estudiants d'ESO, el procés de sol·licitud començarà divendres i finalitzarà també el dia 26 d'aquest mes.

El Departament d'Educació ha establert un calendari específic per al procés d'assignació de places. La llista provisional amb la puntuació de les sol·licituds es publicarà el 24 d'abril, obrint-se un període de reclamacions fins al dia 29 del mateix mes. Posteriorment, el 8 de maig a les 11.00 hores se celebrarà el sorteig del número de desempat, i l'endemà es farà pública la llista ordenada. La resolució definitiva amb l'assignació de places es coneixerà el 16 de juny.

Reducció de grups pel descens demogràfic

Per al proper curs, l'administració educativa preveu una configuració de 3.007 grups d'I3 i 2.834 grups de 1r d'ESO, el que suposa una disminució de més de vuitanta grups respecte al curs actual. Aquesta reducció afectarà principalment els centres públics, reflectint la tendència a la baixa en la natalitat que s'observa a Catalunya durant els darrers anys.

Criteris d'admissió i procés de sol·licitud

Les famílies poden presentar un màxim de deu peticions ordenades segons les seves preferències. L'adjudicació de places seguirà els criteris prioritaris establerts: tenir germans matriculats al mateix centre, la proximitat del domicili o lloc de treball dels progenitors a l'escola sol·licitada, i ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania.

En cas d'empat, s'aplicaran els criteris complementaris, que inclouen circumstàncies com: que algun dels progenitors treballi al centre educatiu, pertànyer a família nombrosa o monoparental, ser bessó o trigemin, estar en situació d'acolliment familiar, tenir alguna discapacitat (l'infant, els progenitors o germans), o ser víctima de violència de gènere o terrorisme. Si persisteix l'empat després d'aplicar aquests criteris, les sol·licituds s'ordenaran segons el resultat del sorteig públic previst per al 8 de maig.