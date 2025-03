Els funcionaris de presons seran agents de l’autoritat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va anunciar ahir que el Govern impulsarà una reforma legislativa per reconèixer els funcionaris de presons com a agents de l’autoritat. La mesura, que va avançar el conseller durant la sessió de control al Govern al Parlament en resposta a una interpel·lació del PSC-Units, té per objectiu aplicar-se al personal penitenciari que realitzi funcions de règim intern. Es tracta d’una mesura que fa temps que reclamen els sindicats com el Csif.

“Després d’escoltar i de no prendre una decisió ni en calent, ni precipitada, ni amb prejudicis, hem decidit impulsar les modificacions legislatives pertinents”, va assegurar Espadaler, que va considerar el reconeixement com a agents de l’autoritat com una eina. “És una peça més en un context molt més ampli”, va dir el conseller, que també va apuntar la formació dels treballadors de les presons com a centre de gravetat de les polítiques de la conselleria.

L’anunci arriba quan avui es compleix un any de la mort de la Núria, la cuinera de la presó Mas d’Enric de Tarragona assassinada per un reclús que posteriorment es va suïcidar. Com a dada de context, el titular de Justícia va subratllar que la condició d’agents de l’autoritat ja la tenen reconeguda –durant l’exercici de les seues funcions– els mossos d’Esquadra, els policies locals, els vigilants d’aparcament, els bombers, els metges o els vigilants del transport públic.

“Després d’escoltar les opinions de tots i d’un procés d’anàlisi, els anuncio que hem decidit impulsar una reforma legislativa per concedir la condició d’agents de l’autoritat als funcionaris de presons”, va assegurar Espadaler, que va afegir que aquesta condició legal atorgarà als funcionaris penitenciaris “una protecció especial en l’àmbit penal i també en el desenvolupament normal dels serveis públics”.

Va precisar, d’altra banda, que aquesta reforma tindrà tres efectes: reconèixer la condició d’agent de l’autoritat els empleats que exerceixen les funcions de règim interior; aplicar el principi d’indemnitat per rescabalar el personal de les lesions o danys materials soferts en l’exercici de les seues funcions, i garantir la formació inicial i continuada per accedir a una millor capacitació.