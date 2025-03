Els patis dels col·legis Príncep de Viana i Mangraners estaran oberts a la ciutadania

Els patis dels col·legis Príncep de Viana i Mangraners obriran les portes de dilluns a dissabte fora de l’horari escolar per acollir tota mena d’activitats educatives, socials i de lleure. Una iniciativa que busca convertir aquests espais en “zones de convivència i de lleure dels barris” i que serveixin al conjunt de la ciutadania. Així ho van explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Educació, Xavi Blanco, en la presentació d’aquest projecte, batejat com a Patis Vius, a l’escola Príncep de Viana. Blanco va dir que aquests patis s’obriran totes les tardes de dilluns a divendres, mentre que els dissabtes ho faran matí i tarda.

A l’escola Príncep de Viana aquesta iniciativa va començar ahir mateix, mentre que a la dels Mangraners ho farà a partir de l’abril. “Els dilluns i els dimecres tindrem activitats amb educadors i entitats, els dimarts i els dijous seran esportives i les farà Lleida Jove, els divendres tornarem a tenir els educadors socials i el Bibliobarri [una iniciativa que obre la biblioteca del centre als nens i famílies del barri del Noguerola per fer tota mena d’activitats i tallers i que ha impulsat des de fa uns anys] i els dissabtes també hi haurà activitats esportives”, va detallar el regidor d’Educació, que va precisar que, a més de les activitats programades, els veïns podran utilitzar els patis per jugar al parc infantil o passar l’estona a l’espai.

Els següents centres que se sumaran a aquesta iniciativa el curs que ve seran Joan XXIII, Joan Maragall, Pràctiques II i Sant Josep de Calassanç. En aquest sentit, Larrosa va dir que amb la iniciativa “volem que aquestes sis escoles siguin espais intergeneracionals i espais en els quals conviure, jugar i aprendre”.

Al seu torn, el director de l’escola Príncep de Viana, Antoni Gotsens, es va mostrar “molt agraït de formar part d’aquest projecte, és una oportunitat per donar a conèixer el que fem al centre i que aquest sigui un espai de lleure per a tota la ciutadania”.

Ahir a la tarda, el pati de l’escola va acollir les primeres activitats i jocs infantils, amb educadors d’entorn de la Paeria i de l’associació Prosec, en les quals van participar al voltant d’una vintena de nens.

Col·legis i centres esportius, exempts del límit de soroll diürn

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat la reforma legal per blindar els patis escolars de les queixes veïnals per sorolls. D’aquesta manera, a partir d’ara no s’aplicaran límits de so a les activitats que es facin “als espais destinats a l’activitat docent, física o d’esbarjo” als centres escolars entre les 7.00 i les 21.00 hores.

Així mateix, es tracta d’una iniciativa impulsada pels grups de Junts, ERC, PP, els comuns i la CUP i s’ha inclòs una esmena del PSC perquè els equipaments esportius també estiguin exclosos de la llei de contaminació acústica entre les 9.00 i les 22.00 hores. D’altra banda, aquesta reforma arriba després que alguns patis escolars de Barcelona hagin estat amenaçats de tancament pel soroll que generen les activitats escolars i extraescolars.