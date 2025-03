“No ha canviat res des de l’assassinat de la Núria fa un any”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Agències Lleida Creat: Actualitzat:

Més de 200 empleats del Centre Penitenciari Ponent es van concentrar ahir al migdia davant de les portes de la presó per homenatjar la cuinera Núria López, en el primer aniversari del seu assassinat per part d’un pres a Mas d’Enric de Tarragona. Després del crim, el Govern va segellar un acord amb diversos sindicats (UGT, CCOO, IAC-CATAC i Intersindical) per incrementar la seguretat i el sou del personal. “L’únic que ha canviat és el Govern i alguns càrrecs però no els responsables ni els directors. Totes les altres coses continuen igual. Si aquesta política no servia llavors, ara la situació és la mateixa: sense solució. Però no ho dic jo, són les dades que donen ells mateixos”, va afirmar Modesto Berciano, president del sindicat CSIF a Lleida, que va recordar que el 2024 hi va haver més de 900 agressions a les presons catalans, mig centenar de les quals a Ponent, cosa que indigna els funcionaris.

Quant a l’anunci que va fer dimecres el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, de convertir-los en agents de l’autoritat, Berciano va dir que “implica una modificació legal nivell estatal. La Generalitat no hi té competències. Faran un pedaç. No poden enganyar la gent. És una vergonya el que ens està passant”.

Durant l’acte es van guardar tres minuts de silenci, també en record de l’educadora social assassinada fa uns dies a Extremadura. L’homenatge també es va portar a terme a la resta de presons. A la de Mas d’Enric, hi va haver una concentració i un homenatge en què van participar familiars.

Per la seua part, Espadaler va manifestar el compromís per fer “recorreguts de millora” per garantir la seguretat dels servidors públics i la convivència a les presons. Quant a l’opinió de la Sindicatura de Greuges, que considera “excessiva” la restricció de treball als reus amb delictes violents, Espadaler va dir que s’aplica de forma individualitzada “cas per cas”.