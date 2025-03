Detingut per incendiar la casa amb okupes de Cappont

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir el jove de 24 anys que presumptament dilluns a la nit va calar foc en una casa okupada del carrer Montessori, a Cappont, amb quatre homes dins, dels quals tres van resultar ferits amb pronòstic crític. L’individu ja havia estat identificat i localitzat i cap a les 15.30 hores va acudir a la comissaria, on havia estat citat, com va avançar SEGRE en l’edició digital. De moment està imputat pels delictes d’homicidi en grau de temptativa (3), lesions i incendi. L’arrestat havia sortit recentment de la presó. L’individu –que havia viscut a la casa com a okupa– es va discutir amb la resta d’homes que hi havia a l’immoble. Pel que sembla, els va dir que aquest espai era seu i que havien d’anar-se’n. Davant de la seua negativa, va marxar i presumptament va calar foc a la casa amb algun líquid inflamable sense que els quatre homes que hi havia a l’interior se n’adonessin. Un d’ells es va aconseguir escapar i va resultar ferit de poca gravetat, cosa que ha estat clau per aclarir l’ocorregut. Els altres tres van ser rescatats pels Bombers, Mossos i la Guàrdia Urbana. Van resultar ferits crítics i dos van ser evacuats a l’hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.