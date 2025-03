El lloguer puja un 8,9% en un any en municipis tensionats de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El preu dels nous contractes de lloguer es va disparar un 8,9 per cent de mitjana en els 21 municipis de Lleida declarats com a tensionats entre els últims trimestres del 2023 (encara no s’aplicava cap límit) i el 2024 (la mesura ja era vigent en tots). Així, segons dades del Govern, van pujar de 445,5 a 485,3 euros de mitjana. Tanmateix, l’increment no va ser tan pronunciat en el conjunt de la demarcació, on els lloguers es van encarir de mitjana un 4,6 per cent en el mateix període, de 488,9 a 511,6 euros.

Els augments més pronunciats es donen a Vielha, on els lloguers van pujar de 546 a 731,1 euros de mitjana (un 33,9%) entre els últims trimestres del 2023 i 2024; i a Alcarràs, que va experimentar un encariment interanual del 30,5 per cent, de 416,7 a 543,9 euros de mitjana. A Lleida ciutat hi va haver un increment mínim, de 562,8 a 566,8 euros.

Per contra, els preus van baixar en 7 dels municipis tensionats: Mollerussa (de 467 a 458,2 euros), la Seu (de 545 a 527,3), Solsona (de 421,2 a 387,9), Sort (de 455,4 a 418,9), Ponts (de 354,3 a 428,3), Bellpuig (de 441,2 a 407,2) i Linyola (de 461,2 a 389,4). Tanmateix, aquests municipis –sobretot els del Pirineu– també han patit un encariment progressiu dels lloguers en els últims anys.

D’altra banda, a tot Catalunya “des de l’aplicació de la contenció de rendes s’ha produït un descens d’un 3,7 per cent en el conjunt de municipis tensionats”, va celebrar ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va considerar que la mesura “ha tingut un impacte positiu en el mercat del lloguer per a totes les parts”. També va destacar que el preu mitjà dels nous contractes del quart trimestre del 2024 va baixar un 1,6 per cent respecte al mateix període del 2023.

Així mateix, la quantitat de contractes de lloguer firmats va pujar lleugerament a la demarcació, dels 6.430 de 2023 als 6.514 de l’any passat. Al pla hi va haver un lleuger descens (de 5.058 a 4.966) i al Pirineu el número va augmentar mínimament (de 1.403 a 1.587). D’altra banda, en el conjunt de Catalunya va baixar de 132.988 a 118.626.

Així mateix, Paneque va anunciar que la Generalitat està treballant en un “pla específic” per adaptar el programa de construcció als municipis de menys de 2.000 habitants. “Molts tenen solars sense ús, estructures inacabades o espais infrautilitzats”, va afirmar Paneque. La consellera va afegir que “cap solar no ha de quedar per construir per falta de finançament” i va reconèixer la necessitat d’agilitzar els tràmits urbanístics. “Haver d’esperar 4 o 5 anys per entregar unes claus és absolutament inadmissible”, va concloure.

“Ponent tindrà un 2,6% més d’habitatges el 2027”

El pla territorial sectorial d’habitatge determina que fins al 2027 hi haurà un increment de domicilis del 2,6% a Ponent, mentre que entre 2028 i 2032 serà del 3%. Ho va explicar ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un acte a la Llotja amb alcaldes i regidors de municipis del pla per explicar-los les condicions de la primera convocatòria de reserva pública de solars, amb els quals el Govern vol construir 50.000 habitatges socials fins al 2030. “Podem aconseguir la meitat amb els solars que tenim disponibles”, va indicar. També va detallar que al pla hi ha 3 pisos públics per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana catalana és de 2,2.

Larrosa diu que el Centre Històric guanyarà fins a 700 pisos

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir que “el Centre Històric preveu tenir fins a 700 nous habitatges, entre nous i rehabilitacions”, amb el pla integral per al barri que l’ajuntament està preparant.

Ho va dir en l’acte amb la consellera de Territori, on va reiterar que el pla de la Mariola preveu que “432 habitatges entraran en una situació de regeneració” i va recordar que la Paeria aportarà tres solars a la reserva de sòl públic que promou la Generalitat per construir entre 127 i 132 habitatges assequibles. Un d’aquests és al carrer Francesc Bordalba i Montardit, a la zona de Torre Salses, que “preveu un fort desplegament de sectors residencials”, va dir l’alcalde.D’altra banda, Larrosa va compartir ahir les primeres propostes per al futur pacte per l’habitatge amb professionals dels sectors de la construcció i la promoció immobiliària de Lleida.