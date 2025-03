La Paeria de Lleida tanca el 2024 amb un romanent de 5,7 milions davant dels 942.240 € del 2023

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria va tancar l’any passat amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 5.721.709,39 euros, davant dels 942.240 euros de l’any 2023, segons dades de la liquidació del pressupost. La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va subratllar l’“excel·lent resultat pressupostari i la solidesa financera de l’ajuntament, fruit del dinamisme econòmic de la ciutat i de la bona gestió de la despesa municipal”.

Així mateix, va explicar també que per primera vegada des de fa anys el pressupost del 2025 no arrossegarà despeses pendents d’exercicis anteriors. El romanent es destinarà a cobrir el reconeixement de crèdit de despeses corrents pendents de pagament i també a les adjudicacions de contractes fetes el 2024, però que no han finalitzat i s’hauran d’executar durant aquest any 2025.

Quant als ingressos, destaca l’increment de les transferències corrents de l’Estat, gràcies a la millora de la situació econòmica que, a nivell local, també es veu reflectida en un augment de la recaptació per la taxa de llicència d’obres i l’impost d’activitats econòmiques. “Això demostra que Lleida és una capital atractiva en la qual la gent confia per fer inversions”, assenyala Valls. En canvi, la recaptació per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el principal ingrés municipal, disminueix en gairebé un milió d’euros, com a conseqüència de la rebaixa del 2% que el govern socialista va acordar amb Junts en les ordenances de l’any passat.

La regidora va incidir que aquest resultat pressupostari s’ha aconseguit sense reduir la inversió a la ciutat que, al contrari, ha crescut en 3,2 milions fins a arribar als 14,5 durant el 2024. Entre les inversions més destacades, figuren la posada en marxa del Museu Morera, la rehabilitació del Palau de Vidre i altres projectes vinculats als fons Next Generation com la reforma de la rambla Ferran, la Zona de Baixes Emissions, la renaturalització d’espais i els nous busos elèctrics.

Respecte al resultat econòmic dels organismes autònoms, l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) va finalitzar el 2024 amb un romanent de 192.402 euros i Turisme de Lleida, amb un de 205.336 euros.

Així mateix, el govern informarà de les liquidacions pressupostàries de l’any passat de l’ajuntament i dels dos organismes en la pròxima comissió de Bon Govern i passaran també pel ple d’aquest mes, previst per al dia 28.