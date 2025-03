Acord per impulsar els cicles d’automoció

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç, l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció i el departament d’Educació van firmar ahir un acord per promoure i incentivar els estudis de Formació Professional relacionats amb l’automoció a Lleida. Aquest preveu actualitzar els cicles formatius incorporant continguts relacionats amb les últimes tecnologies automobilístiques, com per exemple el manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, mentre que les empreses del sector es comprometen a acollir estudiants d’FP en pràctiques de forma estable.

Els principals objectius d’aquest acord són formar talent local d’alt nivell, afavorir una inserció laboral més sòlida i qualificada, reduir l’abandó escolar i cobrir les necessitats reals del teixit empresarial lleidatà. Per garantir-ne el compliment, es crearà un grup de treball permanent que n’avaluarà els resultats.