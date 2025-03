L'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida tindrà un nou edifici d'hospitalització de psiquiatria

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Comissió territorial d'urbanisme de Lleida ha aprovat una modificació del planejament de la capital lleidatana que possibilitarà la construcció d'un edifici d'hospitalització per a salut mental a l'Hospital Universitari Santa Maria i també la implantació d'un nou edifici d'aules al Campus de Salut de la Universitat de Lleida. Per a habilitar el nou edifici de psiquiatria calen 7.000 metres quadrats de sostre addicional, mentre que per a l'aulari de les facultats de Medicina i d'Infermeria i Fisioteràpia en calien 5.000 m² més. L'ordenació vigent fins ara al sector impedia aquest desenvolupament, atès que preveia diversos edificis d'habitatges, tant lliures com de protecció oficial, així com zones verdes.

Per tal d'encabir els nous edificis sense reduir els espais lliures, s'ha optat per ubicar tot el sostre d'habitatges de protecció pública, un total de 9.326 metres quadrats de sostre, en una parcel·la qualificada d'equipament al barri de Copa d'Or, a 2,8 km de distància.

En aquest punt de la ciutat, els habitatges es construiran sobre un equipament comunitari, que actuarà com a planta baixa. Amb el canvi, i un increment de densitat, els pisos protegits que es poden construir s'incrementaran, i passaran de 108 a 133. L'habitatge lliure que es preveia on hi haurà el futur hospital de psiquiatria i l'aulari es construirà, però es reordena en forma de dos blocs amb façana a l'Avinguda Onze de Setembre.

Quant a l'edifici de psiquiatria i l'aulari, es construiran en dos blocs de quatre plantes d'alçada que donaran al carrer Roda d'Isàbena.