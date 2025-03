Veto durant un any a les plaques solars a les teulades del Barri Antic de Lleida que es vegin des de la Seu Vella

L’ajuntament de Lleida preveu suspendre durant un any les llicències d’obres per instal·lar plaques solars o altres elements que alterin l’aspecte de les cobertes d’edificis del Centre Històric que es vegin des de la Seu Vella. La comissió de Gestió de la Ciutat debatrà avui aquesta proposta, que té com a objectiu “garantir la preservació del paisatge urbà de Lleida, en un àmbit d’especial protecció com és el del Centre Històric, mantenint la coherència visual i estètica entre les diferents teulades, tenint en compte que són molt visibles des del principal element patrimonial de la ciutat, el Turó de la Seu Vella”. Una portaveu municipal va remarcar que volen assegurar “la integració arquitectònica de les mateixes cobertes i de les instal·lacions que es col·loquen”. “Es vol evitar la proliferació d’elements discordants i que les instal·lacions, per exemple de plaques solars o aparells de climatització, es facin mantenint la coherència estètica i patrimonial”, va afegir.

La suspensió afectarà les llicències d’obres que comportin modificació en la morfologia, volumetria o materials de les cobertes, així com la implantació d’elements constructius que puguin alterar la seua imatge.

En canvi, sí que es podran tramitar permisos d’obres de manteniment i reparació necessàries per garantir la seguretat i la implantació d’elements que no siguin visibles des del Turó.

Durant l’any de suspensió de llicències, s’haurà d’efectuar “un estudi i redactaran la modificació puntual del Pla General per establir els criteris destinats a garantir la preservació” paisatgística d’aquesta zona.