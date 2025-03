Absolta la doctora denunciada per un testimoni de Jehovà per transfondre-li sang

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha ratificat l’absolució de la doctora de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida que va ser jutjada l’any passat per fer quatre transfusions de sang a un pacient testimoni de Jehovà el dia 21 de juliol del 2016. El tribunal desestima el recurs presentat per l’acusació i confirma totalment la sentència del jutjat Penal 2 de Lleida. Val a recordar que el denunciant, que exerceix l’acusació particular, la va portar a judici al considerar que la metgessa, que aleshores era cap d’Urgències, era autora dels delictes de coaccions, contra la integritat moral i lesions, sol·licitant que fos condemnada a un any i tres mesos de presó, a dos anys d’inhabilitació i que l’indemnitzés amb 10.000 euros pels danys morals causats. La Fiscalia, la defensa, que ha exercit el lletrat Carles López del Despatx Simeó Miquel, i l’Institut Català de la Salut es van oposar al recurs.

L’acusació particular va al·legar, entre altres aspectes, que el denunciant va manifestar el seu rebuig que li fessin la transfusió, que hi va haver una infracció amb defectes greus a la seua traducció durant el judici i que la facultativa va incórrer en un delicte de coaccions agravades per violació del dret fonamental a la llibertat religiosa, va atemptar contra la seua integritat moral i va tenir “una actuació greu”. El tribunal ha examinat les actuacions i desestima cada un dels al·legats. Recorda que el denunciant va estar conscient i “es va negar, expressament, a subscriure el rebuig de la transfusió”. En el judici, el testimoni de Jehovà, que va declarar amb un intèrpret de francès, va dir que no el va voler firmar perquè no tenia la confiança de la doctora. Així mateix, l’Audiència avala l’actuació de la metgessa: “Davant la gravetat de les conseqüències del rebuig de la transfusió i la falta d’una voluntat inequívoca del pacient, no es podia esperar de l’acusada una actuació diferent a la de vetllar per la vida de la persona”. A més, determina que el pacient “en cap moment no va ser objecte d’un tracte vexatori o humiliant, sinó al contrari, va ser informat de la gravetat del seu estat i de la necessitat vital de sotmetre’s a una transfusió (...), per la qual cosa la seua conducta no mereix retret penal”.

El denunciant va dir que preferia morir a rebre la transfusió

Els fets van tenir lloc el 21 de juliol del 2016 quan el denunciant va ingressar a Urgències a primera hora de la tarda per unes hemorràgies que necessitaven transfusions de sang. Estava en un estat de semiinconsciència amb una anèmia aguda i un xoc hipovolèmic. Després de ser diagnosticat d’una hemorràgia digestiva, els metges li van explicar la gravetat de l’estat i la necessitat d’una transfusió de sang i les conseqüències de no fer-ho. El pacient ho va rebutjar per les seues creences religioses. Finalment, li van fer quatre transfusions. El denunciant va dir en el judici que preferia morir abans que rebre la transfusió. En canvi, la doctora va dir que el pacient “no va firmar el document de rebuig perquè no estava convençut i perquè fer-ho significava acceptar la mort”.