Adeu Gurugú, Larida i The Hill de Lleida: inicien els treballs per enderrocar la discoteca de Gardeny i ampliar el parc

L’ajuntament de Lleida va iniciar ahir els treballs per demolir l’antiga discoteca del Turó de Gardeny per ampliar el parc científic. L’espai, que està en desús des del 2018, va acollir durant gairebé 20 anys un complex de lleure icònic que va començar dient-se Gurugú, després Larida i The Hill en la seua darrera etapa. La demolició probablement es farà per fases i els seus usos quedaran definits en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

L’anunci el va fer ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la seua visita al centre cívic de la Mariola on va reconèixer que l’enderroc de l’antiga discoteca era una assignatura pendent de feia anys i que “hem tardat massa temps a prendre aquesta decisió per raons de caràcter pressupostari”. Va assenyalar que l’espai, d’uns 7.000 metres quadrats de superfície, “no té cap tipus de valor i volem arranjar-lo per donar normalitat a l’activitat econòmica a la qual està cridat a tenir el Turó de Gardeny, volem tenir aquesta zona ordenada”.

L’alcalde va remarcar que el nou POUM establirà com “consolidar aquesta gran àrea d’impacte econòmic i fixarà els nous usos que donarem a aquest espai”. Va afegir que els treballs s’allargaran setmanes i no va concretar el cost de la demolició i l’adequació de la zona.

El govern municipal va autoritzar dilluns l’inici dels treballs i ahir al migdia una patrulla d’agents de la Guàrdia Urbana va inspeccionar la zona acompanyada de treballadors d’una empresa especialitzada en enderrocs i durant la visita es van trobar una persona a l’interior. De fet, el complex de lleure ha estat saquejat i okupada en reiterades ocasions des que va tancar el 2018, quan la Paeria va rescindir el contracte a l’empresa Agora del Este, que va guanyar el concurs per gestionar-lo el 2015, després d’acumular un deute de més de 500.000 euros per impagament del cànon anual.

Així mateix, l’alcalde va dir que tenir un equipament en aquestes condicions i al costat del parc científic no és adequat, ni per als treballadors ni per a les empreses interessades a instal·lar-se en aquest complex tecnològic de la capital del Segrià.

Un espai de lleure icònic que va arribar a tenir 3 noms

Era el 2002 quan la Paeria va convocar el primer concurs per instal·lar una discoteca a Gardeny, que es va adjudicar a la firma Circus Lleida i aquell mateix estiu va obrir sota el nom de Gurugú. El 2009 es va tornar a organitzar un nou concurs que va guanyar Adaiz de Negocios, una empresa vinculada al Grup Nastasi que va reobrir l’espai sota el nom de Larida i també va habilitar un espai tancat per a l’hivern anomenat Excess. Així va seguir fins al 2015, quan en un nou concurs se’l va quedar la firma Agora del Este, que va rebatejar l’espai com The Hill, nom que va conservar fins al tancament el 2018 després d’acumular un important deute amb la Paeria per no pagar el cànon.

El pla de millora urbana de la Mariola arrancarà l’any que ve

El pla de millora urbana de la Mariola per regenerar urbanísticament i social aquest barri es començarà a redactar el 25 d’abril, durarà fins a finals d’any i el desplegament s’iniciarà l’any vinent, segons va informar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa. Aquest projecte afectarà 9 edificis del Grup Mariola i 2 de Cardenal Cisneros que allotgen 435 habitatges i la Paeria espera comptar amb la participació de la Generalitat i l’Estat. Larrosa també va dir que les inspeccions administratives de la Guàrdia Urbana a negocis han augmentat un 10% els dos primers mesos de l’any respecte al 2024.