El Govern comença a tramitar la futura terminal ferroviària de Lleida amb una inversió de 131 milions d'euros

El Govern ha tret aquest dimecres a informació pública l'estudi informatiu de la terminal ferroviària de la plana de Lleida, que es construirà vora el futur polígon industrial de Torreblanca i suposarà una inversió de 131 milions d'euros. L'inici de la tramitació dels treballs s'ha anunciat durant un acte a la Llotja de Lleida encapçalat pel president Salvador Illa, que l'ha definit com "un dels projectes més importants que tenim per seguir generant prosperitat a Catalunya". La terminal intermodal ocuparà 120 hectàrees i tindrà deu vies amb capacitat per rebre fins a 12.000 trens anuals. La previsió és que el projecte s'aprovi a finals d'any i a partir de llavors, ha apuntat Illa, caldrà lligar-ne el finançament i l'inici de les obres.

El president Illa ha destacat el treball "colze a colze" amb la Paeria per impulsar aquest projecte, juntament amb els anteriors governs de la Generalitat que hi han treballat, en el marc del Pla Catalunya Lidera. Amb tot, el president ha explicat que un projecte com aquest "té el seu temps". Així, ha assenyalat que els tràmits definitius previsiblement s'aprovaran a finals d'any i, després, caldrà lligar-ne el finançament per a impulsar les obres i que la terminal i el polígon "caminin en paral·lel".

El cap de l'executiu ha destacat que la terminal estarà lligada al polígon de Torreblanca, un dels que oferirà més quantitat de sòl industrial i logístic disponible a Catalunya --unes 200 hectàrees-- i que permetrà acollir empreses locals que vulguin expandir-se o acollir nous projectes empresarials "en una àrea logística molt ben comunicada". El futur polígon oferirà 135 hectàrees en giga parcel·les i 68 hectàrees en parcel·les grans. El seu pla urbanístic es va aprovar inicialment el 2022 i ara està redactat per a l'aprovació definitiva.

Salvador Illa ha destacat que Catalunya va generar el 2024 més prosperitat que les regions veïnes i ha defensat que "n'hem de seguir generant i necessitem empreses que funcionin i infraestructures adequades a aquestes empreses". Malgrat el context de canvis geopolítics al món, el president del Govern ha insistit que cal "tocar de peus a terra, però amb ambició, sense quedar-nos quiets ni molt menys".

Deu vies i fins a 12.000 trens cada any

El director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, ha explicat que la terminal de la plana de Lleida ocuparà 120 hectàrees i disposarà de deu vies: cinc d'expedició i recepció perquè els trens puguin esperar a ser carregats o descarregats; quatre vies de càrrega i descàrrega de contenidors, i una de càrrega i descàrrega amb sitges per al sector agroalimentari.

La previsió és que pugui rebre fins a 12.000 trens l'any, cosa que suposarà treure de les carreteres catalanes uns 600.000 camions i reduir les emissions de diòxid de carboni en 500.000 tones, ha afirmat Prat. Alhora, la terminal estarà preparada per funcionar com una autopista ferroviària en el futur. La inversió s'enfilarà als 131 milions d'euros.

El Govern destaca que la terminal estarà ubicada en el corredor ferroviari que uneix Catalunya amb el centre de la península, i també en el traçat del futur eix transversal ferroviari. Això el col·loca en una posició "estratègica", segons ha destacat Prat. Segons l'executiu, la terminal millorarà la competitivitat exportadora de Catalunya i esdevindrà una porta logística a Europa i als mercats internacionals a través del port de Tarragona.

Aquest dimarts el Govern ha tret a informació pública l'estudi informatiu de la terminal intermodal, que ara quedarà sotmès a informació pública perquè s'hi puguin fer al·legacions. La previsió és que a l'estiu pugui enllestir-se la tramitació ambiental i que al desembre s'aprovi definitivament l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental del projecte.

Avançar en el transport de mercaderies per ferrocarril

Prat ha remarcat que la futura terminal s'emmarca en el pla estratègic que preveu quatre terminals ferroviàries estratègiques --a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i aquesta de la plana de Lleida-- i tres de ferroportuàries. L'objectiu, ha dit, és avançar cap a la quota del 30% de transport ferroviari de mercaderies que exigeix la Unió Europea i que ara és del 2,6% a Catalunya.

Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que el consens i el diàleg són clau per impulsar projectes clau per al progrés de Lleida i Catalunya, combinant les necessitats empresarials i la preservació del territori i el paisatge, ha afirmat. Segons el paer en cap, Torreblanca i la terminal intermodal faran guanyar competitivitat al territori, reduint els costos logístics i afavorint la connexió amb els ports de Barcelona i Tarragona.