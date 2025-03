La Paeria va tancar el 2024 amb 6,8 M€ en factures sense pagar

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria va tancar el 2024 amb un total de 6,8 milions d’obligacions reconegudes pendents de pagar (7,1 si es tenen en compte també uns 300.000 euros d’exercicis anteriors), però el govern assegura que no afectaran el pressupost d’aquest any perquè es tracta tan sols d’una qüestió “de tresoreria”. Afirma que “són factures comptabilitzades, tramitades i aprovades i que es paguen durant les primeres setmanes de l’any següent”, és a dir aquest 2025. Així mateix, detalla que les despeses del 2024 que sí que afecten el pressupost del 2025 són les inversions finançades amb fons propis que no s’han executat en la seua totalitat, el reconeixement de deutes i les adjudicacions de despesa corrent que no es van executar parcialment o totalment. Afegeix que el total per aquests tres conceptes ascendeix a 5,9 milions, mentre que el romanent de tresoreria del 2024 és de 5,7. Perquè no afecti els comptes d’aquest any, es faran modificacions de crèdit per a suplementar les partides en les quals s’imputen les despeses. Així, per decret ja s’han modificat 405.498,95 euros per a inversions i per a la resta de despeses, en el ple d’aquest mes es presentarà l’expedient de modificació de crèdit per 5,3 milions.