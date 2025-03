Arranquen els tràmits per construir la gran estació ferroviària de mercaderies de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El Govern va treure ahir a informació pública els estudis informatius i ambientals per construir una gran estació ferroviària de mercaderies al costat del futur polígon industrial de Torreblanca, al costat dret de l’N-240 en direcció a les Borges Blanques després de l’encreuament amb la variant sud (C-13). Es tracta del primer tràmit del projecte, al qual ara es poden incorporar al·legacions durant un mes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va explicar ahir a la Llotja que l’objectiu és aprovar definitivament els estudis al desembre. Després “es faran els projectes executius per poder construir” la terminal i es licitaran, va afegir. El Govern preveu que les obres comencin en dos anys, el 2027. Així mateix, Illa va afirmar que l’estació “permetrà impulsar Torreblanca en paral·lel”, un polígon amb un pla director urbanístic que segueix a l’espera d’obtenir llum verda definitiva després d’aprovar-se inicialment el 2022. El president va assegurar que “serà un dels polígons més importants de Catalunya respecte a la disponibilitat de sòl industrial”.

L’estació compta amb una inversió prevista de 131 milions per als quals “s’ha de lligar el finançament”, va explicar Illa. Ocuparà 120 hectàrees, amb cinc vies perquè els trens carregats puguin esperar abans de ser buidats, quatre per a la càrrega i descàrrega de contenidors i una altra amb sitges per al sector agroalimentari. També estarà preparada per a una possible futura autopista ferroviària que permetria pujar directament els camions als trens. “S’estima un trànsit de 12.000 trens anuals que trauran uns 600.000 camions de les carreteres catalanes”, va explicar el director general d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat. També va destacar que la seua ubicació és “estratègica” al ser al corredor ferroviari que uneix Catalunya amb el centre de la Península i en el traçat d’un futur eix transversal ferroviari cap a Manresa i Girona.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va celebrar que l’estació i Torreblanca “permetran reduir costos logístics i millorar la connectivitat per accedir a mercats estatals i internacionals, així com l’eficiència i sostenibilitat del transport ferroviari”.

La terminal de Lleida és una de les quatre previstes pel Govern –juntament amb les de Vilamalla, Penedès i Catalunya Sud-Ebre– per complir l’objectiu europeu d’assolir el 30% del transport de mercaderies per tren. Actualment, “la quota és d’entre el 2,6% i el 4,3% a Catalunya, molt baixa”, va indicar Prat. Els informes de mercat determinen que l’estació lleidatana és “prou madura perquè sigui la primera a construir-se”, va afegir el Govern.

D’altra banda, Illa i Larrosa van visitar ahir les oficines centrals de Vall Companys i van fer un recorregut per la farinera La Meta.

C-C-13B

ESTACIÓ INTERMODAL

N-240

TORREBLANCA

Torreblanca, desenvolupat en 3 anys quan estigui aprovat el pla

El pla director de Torreblanca aprovat el juliol del 2022, que preveia l’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i expropiació el 2023, indica que “es preveu que el sector estigui desenvolupat en 3 anys a comptar des de l’aprovació definitiva”. El document també preveu que les obres de l’estació intermodal durin tres anys, per la qual cosa no seria operativa abans del 2030. Fèlix Larrosa va admetre ahir que “fa massa anys que parlem de Torreblanca” i va assegurar que “som l’única ciutat catalana que està transformant 6 milions de metres quadrats en sòl industrial, no hi ha cap operació tan important en aquests moments”.