Mantenen la petició de 10 anys de presó a un home per violar una dona amb discapacitat a la canalització del riu a Lleida

La Fiscalia ha mantingut aquest dijous la petició de 10 anys de presó per a un noi acusat d'agredir sexualment una noia sota un pont de la canalització del riu Segre a Lleida el 26 de novembre del 2022. Tots dos tenen un grau de discapacitat intel·lectual i havien intimat en diverses ocasions després d'haver conviscut en un CRAE de la comarca de les Garrigues, segons han corroborat en el judici a l'Audiència de Lleida. Durant la vista, el processat ha afirmat que el dia dels fets van practicar sexe consentit i ha negat haver-la forçat. Per contra, la víctima ha manifestat que no volia mantenir relacions sexuals amb ell, que la "por" la va paralitzar i que no li va dir que parés perquè temia que li "fes alguna cosa".

Després de la presumpta agressió, la noia va explicar els fets a una patrulla dels Mossos que es va trobar al carrer i també va contactar amb una educadora social a qui tenia com a referent. Segons han declarat tots ells en el judici, ella manifestava que aquell noi havia abusat d'ella i que havien mantingut relacions contra la seva voluntat. Arran dels fets es va activar el protocol d'agressions sexuals i la van atendre a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Educadors socials que havien coincidit amb ella al centre on estava tutelada han relatat que no era el primer cop que la noia denunciava situacions d'abusos per part d'altres joves i que mostrava una actitud sexualitzada i molta impulsivitat sexual, cosa que es va intentar tractar amb estratègies educatives per tal d'acompanyar-la. Segons els professionals, la base de fons eren uns abusos que havia patit i una mancança afectiva.

Una treballadora social que ha declarat com a pèrit ha explicat en el judici que la noia és "extremadament vulnerable" i és "influenciable, immadura i ingènua", però que el seu relat és compatible amb la veritat. La treballadora social ha explicat que quan la va atendre gairebé un any després dels fets, la noia va mantenir el mateix relat que va exposar inicialment a la policia. Segons ha conclòs, la noia no té capacitat de fabular, és a dir, mantenir una mentida en el temps amb exactitud.

La fiscal ha subratllat que l'acusat és l'únic que afirma que va haver-hi consentiment, però que ell li va abaixar els pantalons mentre ella es quedava quieta i no participava de forma activa en les relacions. A més, ha afegit que ell es va posar sobre la víctima, impedint que pogués fugir. A banda de la pena de presó, la fiscalia sol·licita 10 anys de llibertat de vigilada, una ordre d'allunyament i de comunicació amb la víctima, i el pagament d'una indemnització de 15.000 euros.