Campanya per ‘vendre’ la ciutat a turistes i veïns

Publicat per S. COSTA D. REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

L’ajuntament va presentar ahir la seua nova campanya d’imatge i de promoció de la ciutat amb quatre cartells que reivindiquen la gastronomia, el comerç local i la cultura, amb el garrotín com el seu màxim exponent. Una iniciativa que busca “promoure l’orgull de ser de Lleida” i que s’anirà adaptant al llarg de l’any per promocionar els sectors i atractius de la capital.

De moment, la campanya consta de quatre cartells amb tres eslògans. El primer és Lleida, on el Garrotín és patrimoni amb dos imatges diferents. El segon lema és Lleida, on les botigues floreixen pensat per reivindicar el comerç local i que recorda també la floració de l’Horta, amb branques i flors que surten d’una bossa de comprar. El tercer i últim lema promocional és Lleida, on la cuina fa caliu que mostra una graella de caragols a la llauna, un dels plats més icònics de la cuina lleidatana.

Aquests cartells es col·locaran per la ciutat i en altres localitats per reivindicar el patrimoni de Lleida entre els seus ciutadans i atreure turistes, especialment francesos, que són “el nostre principal actiu”, va dir la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va recordar que la presentació d’aquesta campanya arriba dies després que donessin a conèixer la nova marca turística de la ciutat, Lleida Turisme, i que faran accions de promoció per diferents canals de comunicació.

Aquesta campanya segueix la línia de la que van fer per Nadal, que mostrava la boira com un atractiu de ciutat. “No és només una campanya d’imatge, és una declaració d’intencions, Lleida es vol reafirmar amb orgull. Perquè som com som i som els millors”, va concloure l’alcalde.

Al seu torn, Bosch va dir que la campanya perdurarà en el temps i que “volem posar Lleida al món i portar el món a Lleida”. Va afegir que, de vegades, “la gent de fora no entén que alguns diguin que a Lleida no tenim res i per això fem aquesta campanya, per reivindicar-nos i sentir-nos orgullosos”.