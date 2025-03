Veïns de la partida Quatre Pilans de Lleida denuncien que el futur polígon de Torreblanca afecta cinc cases

Veïns de la partida de Quatre Pilans critiquen que la construcció del futur polígon industrial de Torreblanca afectaria almenys cinc cases. Una queixa que van fer després de publicar-se els estudis informatius i ambientals de l’estació intermodal que hi haurà al costat del polígon, els tràmits del qual es van iniciar dimecres, i que mostren l’àrea que afectada pel pla director d’aquesta infraestructura. Així ho ha denunciat president de l’associació de veïns de Quatre Pilans i Grealó, David Poca, que va dir sentir-se “decebut” amb el projecte presentat per la Generalitat, ja que va assegurar que el PSC els va prometre a la campanya de les eleccions municipals que retallarien la superfície del polígon perquè no resultessin afectats aquests habitatges. Tanmateix, segons els plans del Govern, la zona en la qual hi ha aquestes cases forma part de l’àrea d’activitat econòmica.

“Ens ha sorprès molt, sempre ens havien dit que Quatre Pilans no resultaria afectat, però els documents diuen una altra cosa molt diferent”, va assenyalar Poca, que va recordar que les cases afectades fa dècades que hi són. “El PSC ens va assegurar que retallaria la superfície de Torreblanca i que el recuperarien ampliant el polígon de Les Canals, però ara veiem que aquestes cases continuaran afectades, per la qual cosa no han complert la seua promesa”, va lamentar el president veïnal, que va assegurar que prendran mesures. “Si finalment el pla director s’aprova tal i com està ara, no ens en quedarà cap altra opció que portar-lo als tribunals”, va concloure.

Un dels veïns afectats és Àngel Grau, que es va instal·lar a Quatre Pilans fa 10 anys. “Vam canviar la nostra vida per a vindre aquí i ara veiem que la nostra casa i el nostre treball estan en perill, estem molt preocupats i decebuts”, va lamentar aquest veí, que va recordar que encara paga la hipoteca de casa seua i que està totalment legalitzada i volem seguir aquí”. Grau també va recordar que els van prometre que Quatre Pilans quedaria fora de l’àrea de Torreblanca però veiem que no és així i anirem on faci falta, fins i tot als tribunals, per defensar-nos”.

Un altre veí afectat és Xavi Forto i és la cinquena generació que viu a Quatre Pilans. “Vam arribar a un acord verbal amb el PSC perquè no s’incloguessin les nostres cases als terrenys del polígon i no ha estat així segons el pla que ha fet públic la Generalitat, no he dormit en tota la nit, estic molt decebut i preocupat”, va dir Forto. Va afegir que “si no tenim altra opció, anirem als tribunals perquè no és una qüestió que ens expropiïn o ens en donin més o menys diners, es tracten de la casa de la meua família”.

Val a recordar que el novembre del 2023 la Generalitat va acceptar retirar una part de la zona de Quatre Pilans del projecte de Torreblanca després d’haver rebut 175 al·legacions.