Termini fins al 30 de juny per demanar la bonificació de la taxa de la brossa

La comissió de Bon Govern de la Paeria va donar ahir llum verda a modificar la nova ordenança d’escombraries perquè es puguin aplicar bonificacions aquest mateix any, ja que el redactat inicial deia que aquestes tindrien efecte a partir del 2026, tal com va avançar aquest diari. Les rebaixes en la taxa es podran sol·licitar fins al 30 de juny, termini que també es mantindrà l’any que ve. En el cas que s’acceptin, aquestes tindran efecte retroactiu des de l’1 de gener, i si una persona que pot acollir-se a aquestes bonificacions ja ha abonat el rebut d’aquest any, se li tornaran els diners. Si té el pagament fraccionat, s’aplicarà el descompte als següents rebuts.

Les bonificacions podran ser d’entre el 50% i el 75% i, arran de la forta pujada aplicada per a aquest any, es va ampliar el llindar de renda perquè pogués acollir-s’hi més gent. El 2024 era d’un 20% més que l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples i el 2025 passa a ser dos vegades més. Aquest any ha entrat en vigor la nova taxa, que consisteix en una tarifa fixa de 81,05 euros a tota la ciutat, excepte a l’Horta, i una altra de variable en funció de la mida de l’habitatge, que va dels 13,85 euros per a les de menys de 100 metres quadrats; 30,55 per a les d’entre 100 i 170 m²; i de 47,30 per als més grans.

Paral·lelament, la comissió també va informar d’una modificació de crèdit de 5,7 milions d’euros procedents del romanent de 2024 per pagar despeses pendents. Destaquen els 1,9 milions per al tractament de residus i un milió per pagar factures del subministrament d’electricitat, aigua i gas.

La comissió va informar del canvi de l’escut de la ciutat i que l’ajuntament podrà utilitzar el software de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per gestionar la Zona de Baixes Emissions.