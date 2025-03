Taller sobre varietats tradicionals omple el Centre d’Interpretació de la Mitjana

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

El Centre d’Interpretació del Parc de la Mitjana ha acollit aquest dissabte el taller “Les varietats tradicionals, com conservar les pròpies llavors i com fer-nos el planter?”, dins el cicle d’Ecoactivitats. Durant el taller, els participants han après a diferenciar les llavors, conèixer el calendari de sembra i preparar la seva pròpia taula de planter. També s’ha posat èmfasi en les condicions necessàries per garantir la germinació de les llavors i obtenir plantes sanes. La sessió ha combinat teoria i pràctica, permetent als assistents preparar substrats i sembrar diverses varietats d’hortalisses, evitant errors habituals en el procés.

Les varietats tradicionals, tot i que sovint menys productives, ofereixen qualitats organolèptiques i nutricionals excel·lents, a més de representar un patrimoni cultural i gastronòmic del territori. Aquesta activitat ha reforçat la importància de la seva conservació i ha fomentat tècniques per mantenir-les de manera sostenible.

D’altra banda, avui, d’11 a 13 h, la Regidoria de Sostenibilitat ha organitzat una visita a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Lleida, dins les Ecoactivitats i en commemoració del Dia Mundial de l’Aigua. Sota el títol “El camí que fa l’aigua de casa al riu”, els assistents podran conèixer el funcionament d’aquesta infraestructura i veure com l’aigua residual es depura abans de ser retornada al medi.