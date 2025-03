Espai innovador i polivalent al campus de Cappont de la UdL

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La facultat d’Educació de la UdL, al campus de Cappont, inaugura avui l’Espai Kairós, una sala dissenyada per acollir activitats en grup de la qual podrà fer ús el personal del centre. Compta amb un monitor interactiu, una pissarra magnètica, jocs de taula i una cafetera i està oberta “a tothom per compartir les seues idees i portar-les a terme”, va afirmar el degà de la facultat, David Aguilar. La inauguració servirà per donar la benvinguda al nou personal de la facultat.