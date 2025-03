Gairebé 100 viatgers al dia al nou bus de Ciutat Jardí

La línia d’autobús L6B que connecta la part nova de Ciutat Jardí i l’Escola d’Agrònoms amb la plaça Ricard Viñes compleix avui quatre mesos amb una mitjana de gairebé un centenar de viatgers al dia. Es va estrenar el 25 de novembre de l’any passat i fins a finals de mes va transportar 472 passatgers. Al desembre, el primer mes complet de funcionament, va registrar 1.766 usuaris i fins a mitjans de gener en portava 783. Aquestes són les últimes dades proporcionades per la Paeria, que afirma que la línia està funcionant “molt bé”, encara que no decidirà si la manté fins que passin els sis mesos que es va marcar com a prova pilot.

L’L6B funciona només els dies feiners de 7.15 a 15.30 hores, té una quinzena de parades i una freqüència de pas de trenta minuts. Precisament, el president de l’associació de veïns de Ciutat Jardí, Ramir Bonet, va destacar la bona marxa d’aquesta línia, llargament reivindicada, i va considerar que seria encara més utilitzada si circulés també a la tarda. Va argumentar que, d’aquesta manera, donaria servei també als alumnes i personal d’Agrònoms que estudien o treballen a la tarda, i també als estudiants que tornen dels centres educatius o d’activitats extraescolars. Va destacar que, al tenir parada a Ricard Viñes, els usuaris poden enllaçar amb altres línies per desplaçar-se a altres punts de la ciutat.

L’abril de l’any passat, l’ajuntament va estrenar també un bus llançadora entre els Mangraners i el centre urbà, però als dos mesos va acordar suprimir-lo per falta d’usuaris.

La xarxa d’autobusos urbans va registrar el 2024 un total de 7,3 milions de viatgers, un 15,3% més que en l’exercici anterior i la segona millor xifra de la seua història, només darrere del 2010, quan hi va haver 7,4 milions, segons dades proporcionades en l’última comissió de Mobilitat.

Volen més busos en hora punta entre Cappont i el Camp Escolar

L’associació de veïns de Cappont ha reclamat augmentar les freqüències de la línia L2 a primera hora del matí i de la tarda a causa de l’alta demanda d’usuaris, ja que és la que uneix aquest barri amb el Camp Escolar. La seua presidenta, Veni Ros, va assenyalar que “la setmana passada a les 8.00 hores la parada d’aquesta línia a Doctora Castells estava atapeïda de gent, especialment estudiants, i l’autobús que va passar ja anava bastant ple, per la qual cosa només van poder pujar una part de les persones que l’esperaven; seria convenient augmentar la freqüència a aquelles hores”.