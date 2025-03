Salut recula de plantejar incentius a metges dels CAP per donar altes

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El departament de Salut fa marxa enrere i finalment no donarà incentius econòmics als metges dels CAP perquè acceptin tramitar entre el 50% i 80% de les altes sol·licitades per les mútues laborals. Segons va avançar ahir Catalunya Ràdio, l’Institut Català de la Salut (ICS) plantejava incloure aquesta mesura dins de les direccions per objectius (DPO), els complements en el sou dels equips d’Atenció Primària per complir una sèrie de metes assistencials. Tanmateix, el departament va recular i va descartar la proposta només unes hores després a causa del rebuig frontal de metges, sindicats i partits, que la van qualificar com una “perversió del sistema”, al prioritzar criteris econòmics sobre els clínics.

Fonts de l’ICS van confirmar que finalment “no hi haurà un objectiu destinat a incentivar que els facultatius incrementin el nombre d’altes”.

Lourdes Franco, secretària d’Atenció Primària de Metges de Catalunya, va valorar que “incitar econòmicament que s’assoleixi un nombre d’altes no és deontològic i la majoria acabarien sent forçades”.

De fet, va explicar que ella, metge de família, rebutja la majoria d’altes que sol·liciten les mútues. Així mateix, va afirmar que la mesura “acabaria afectant negativament la relació entre els metges i pacients, hi ha una crispació general i ja patim prou agressions”.

La secretària del sindicat majoritari entre els facultatius va afegir que “la infradotació de personal que pateix l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) no es pot suplir traspassant les seues competències als metges de família, que tampoc disposen dels recursos i el temps necessaris per assumir aquestes funcions”. En aquest sentit, va explicar que el control de les incapacitats temporals (baixes laborals) que duren més d’un any es va traslladar de l’ICAM als CAP des de fa més d’un any.

Per la seua part, el sindicat d’infermeria Satse va titllar el projecte de “perill per a la salut de l’usuari i la qualitat de l’assistència sanitària” i va destacar que assolir el percentatge d’altes no només suposava un incentiu econòmic per als facultatius, sinó que repercutia en el cobrament de les DPO de tot l’equip dels centres.