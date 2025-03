Menjador de bressol familiar a Balàfia

La Cristina va compartir ahir taula amb el seu fill de dos anys, el Martí, i els seus companys de classe d’I2 a l’escola bressol de Balàfia. Tots van menjar el menú que tocava: arròs amb salsa de pastanaga, truita de formatge amb amanida i taronja. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Paeria perquè les famílies coneguin de primera mà el servei de menjador de les escoles bressol municipals, del qual des del setembre s’encarrega l’empresa Lleure Qualia, de Tàrrega. “Poder compartir amb el meu fill aquest moment de la seua vida diària està molt bé. És una oportunitat per comprovar el que mengen”, va indicar la Cristina, i va destacar que el seu fill també està “molt content” de compartir el menjar amb la seua mare a l’escola.

El regidor de Joventut, Educació i Ocupació, Xavi Blanco, que també va dinar al centre educatiu, va destacar que al compartir taula amb els petits les famílies poden apreciar “la qualitat del menjar, amb productes de proximitat i de l’Horta i menús equilibrats”. Va subratllar que aquesta acció també serveix perquè els pares puguin comprovar com funciona el servei de menjador i els hàbits que s’ensenyen als nens a l’hora de dinar.

Aquesta iniciativa de compartir taula pares i fills a les bressol ja existia, però no era coneguda, i el govern municipal vol rellançar-la. Les famílies poden sol·licitar participar-hi fins a final de curs. Cada escola organitza els dies i el nombre de persones que poden acudir, en funció del seu espai, encara que en general són un o dos pares cada vegada, ja que la ràtio d’alumnes de les bressol és molt baixa. La nova empresa que gestiona el menjador d’aquests centres elabora menús especials per a nens celíacs o amb altres al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, així com menjar especial per trencar les rutines i per treballar les tradicions culinàries del territori.